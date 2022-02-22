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烏東2小國恐淪火藥庫！普丁承認獨立激怒烏克蘭　俄烏恩怨一次看

▲▼俄羅斯總統普丁簽署協議承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（Donetsk People`s Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People`s Republic）獨立。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁簽署協議承認烏克蘭東部2個地區獨立。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁於當地時間21日簽署行政命令，宣布承認位於烏克蘭東部地區（頓巴斯，Donbas）的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）等2個分離共和國實體為獨立狀態，並派遣俄軍進入該地維持和平，此宣示代表著俄烏衝突全面升級，增加雙方爆發戰爭的風險，象徵《明斯克協議》在7年後宣告瓦解。

原先莫斯科當局在2014年占領克里米亞地區後，始終尚未承認2地獨立，其傾向間接控制、利用這些地區，並做為俄羅斯與烏克蘭、西方國家的談判籌碼；如今普丁承認烏東分離主義者控制的頓巴斯地區獨立，成為俄烏衝突引爆全面戰爭的導火線，美國總統拜登宣布將針對俄羅斯頒布制裁令。

對於俄烏衝突在一夕之間全面升級，美國《華盛頓郵報》、英國《金融時報》就針對俄烏衝突全面爆發整理出問題答覆。

　＊頓巴斯地區（烏克蘭東部）的頓內茨克、盧甘斯克到底發生何事？

位於烏克蘭東部的頓巴斯地區是相當重要的工業重鎮，擁有大量的鋼鐵生產能力、蘊藏豐富的礦石資源，以及含有大量的煤炭儲量，其中頓內茨克、盧甘斯克分別擁有230萬、150萬的人口，其中大量人口說著俄語。自從俄羅斯於2014年占領隸屬烏克蘭領土的克里米亞半島後，頓巴斯地區與烏克蘭之間的聯繫被切斷，頓內茨克、盧甘斯克分別於當年的4月宣告從烏克蘭獨立，不過卻仰賴俄羅斯支援。

烏克蘭東部分離主義份子與烏克蘭政府軍的衝突從2014年2月開始持續，造成超貴1萬4千人死亡，暴力、分裂主義、經濟衰退嚴重破壞該地區，之後陸續有200萬人從當地撤離。

▲▼頓內茨克的親俄民眾在街頭上放鞭炮，慶祝普丁簽署行政命令承認獨立。（圖／路透社）

▲頓內茨克的親俄民眾在街頭上放鞭炮，慶祝普丁簽署行政命令承認獨立。（圖／路透社）

　＊什麼是《明斯克協議》？

其實，俄羅斯與烏克蘭之間的歷史聯繫最早可以追朔到西元9世紀。2014年2月，當時親俄的烏克蘭總統亞努柯維奇（Viktor Yanukovych）終止和歐盟簽署政治自由貿易協議，並強化與俄國的關係，遭到烏國民眾群起反對，在展開93天「獨立廣場運動」（Maidan movement）後，亞努柯維奇終於遭到推翻，於是莫斯科當局開始支持烏東地區的分離勢力。

2014年2月，烏克蘭東部頓巴斯地區爆發戰爭，當地親俄的分離主義勢力占領烏克蘭東部地區（頓巴斯）的頓內茨克、盧甘斯克，在占領政府辦公大樓後舉行公投，宣告從烏克蘭獨立，與烏克蘭政軍展開全面衝突。烏克蘭與西方指責俄羅斯向親俄的叛軍提供武器；俄羅斯則表示其為自願。同年9月在德國、法國斡旋下展開和平談判，最後雙方於2015年簽訂《明斯克協議》達成停火共識。

依據協議，烏東分離主義份子實際控制頓內茨克、盧甘斯克3分之1的領土，粗估面積為6500平方英里（約16835平方公里），有一條嚴格的控制憲將其與烏克蘭政府軍分開。烏克蘭承諾給予這2個地區特殊地位與重要的自治權，同時烏克蘭將重新控制與俄羅斯交界的邊境，因此烏克蘭認為這2個地區是「暫時被占領的領土」。

然而，烏克蘭與俄羅斯針對協議內容爭論不休。普丁認為烏克蘭根本無意執行協議條款；烏克蘭則尋求對協議內容進行修正，認為若協議包含俄羅斯所認可的條款，則莫斯科當局將有權影響烏克蘭外交政策、侵害烏克蘭主權。

另外，莫斯科當局向烏東分離主義地區發放80萬個俄羅斯護照。烏克蘭官員與西方皆一致認為，俄羅斯向分離主義份子提供武器與援助；不過俄羅斯予以否認。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，絕不把領土讓給任何人。（圖／路透）

　＊普丁想從烏克蘭東部地區獲得什麼？

普丁不斷宣稱，俄羅斯人與烏克蘭人其實同屬斯拉夫民族，而烏克蘭是俄羅斯神聖領土不可分割的一部份，他去年7月曾在克里姆林宮官網上分享的一篇文章中寫道，「只有與俄羅斯展開合作，烏克蘭才能擁有真正的主權」；之後普丁在一次又一次的演說中深入探討舊蘇聯的歷史，破壞烏克蘭作為一個主權獨立國家的理念，「烏克蘭從未擁有過屬於自己真正的國家定位」。

2001年的官方調查顯示，克里米亞、頓內茨克超過一半以上人口將俄語視為母語，不過若因此將烏克蘭東部視為俄羅斯人、烏克蘭西部則為烏克蘭人，恐怕太過簡單，因為烏克蘭東部農村許多人是能同時說烏克蘭語、俄語的混血兒。

2021年一項調查則指出，由親俄分裂主義份子所控制的烏克蘭東部地區，超過半數以上的人希望加入俄羅斯。

　＊為何頓內茨克、盧甘斯克認為獲得莫斯科當局承認很重要？

先前莫斯科當局不願承認2地獨立的原因在於，期盼藉由間接控制的方式，並將2地視為與烏克蘭、西方之間的談判籌碼。如今普丁宣布承認獨立，將造成《明斯克協議》瓦解、同時俄軍與其軍事設備得到了進入2地的合理藉口。

　＊為何俄烏衝突會升溫？
 近來俄羅斯持續向烏克蘭邊境大規模集結軍隊，從10萬人增加到15萬人，即便美國白宮國安部門多次示警，但俄羅斯卻堅決否認計劃入侵烏克蘭，同時向西方國家要求給予俄羅斯安全保障，包括禁止北約新增成員國、禁止烏克蘭加入北約，同時要求鄰近俄羅斯的北約成員國撤出北約軍隊。

另外，西方國家早於數周前開始警告，烏克蘭東部地區將成為俄羅斯發動戰爭的合理藉口，透過挑釁烏克蘭政府做出回應，上演一場讓俄羅斯可以怪罪烏克蘭的「嫁禍行動」。

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