普丁剛承認獨立！烏東驚見「整排坦克」　軍車上街影片瘋傳

@AJArabic exclusive; @Derghamia great reporting from inside Donetsk. Russian tanks and military personnel are seen heading towards the center of Donetsk! pic.twitter.com/R7qIKhKTng — Mohamed Moawad مُحَمّد مُعَوّض (@moawady) February 22, 2022

記者吳美依/綜合外電報導

俄國總統普丁21日宣布,他將簽署協議,承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國(LPR)及頓內茨克人民共和國(DPR)為獨立實體,並且派兵前往當地維持和平。幾小時後,多間外媒記者紛紛表示,他們看見軍車隊伍上街,其中包括多輛坦克。

22日凌晨,《路透社》駐地記者在頓內茨克郊區看見一整排軍車,隊伍中包括5輛坦克,在該城鎮另一處又看見2輛坦克。他表示,此前數天都沒有看見這種情況,但坦克上看不見任何符號或標誌。

《半島電視台》總編輯穆阿瓦德(Mohamed Moawad)分享影片表示,駐地記者德加米(Amine Derghami)拍到坦克上街的畫面。他直指,「俄羅斯坦克及軍事人員被目擊正在前往頓涅茨克市中心。」

Footage obtained tonight by Le Figaro of #Russia tanks headed in direction of Donetsk #Ukraine following Putin’s order to send ‘peacekeeping’ forces.



1:59 am there: pic.twitter.com/UoKHeAj75d — Joyce Karam (@Joyce_Karam) February 21, 2022

美國喬治華盛頓大學兼任教授、中東媒體《國民報》資深記者卡拉姆(Joyce Karam)轉貼法國《費加洛報》取得的畫面表示,普丁下令派遣「維和部隊」後,俄軍坦克在22日凌晨2時左右,朝向烏克蘭頓內茨克地區前進。

Another #Russian military convoy entered #Donetsk eastern #Ukraine .

The convoy consist of artillery guns and support trucks pic.twitter.com/IO1pG1Oy16 — Zeitung (@Himat75) February 21, 2022

CNN報導,《俄語電視國際台》(RTVI)也釋出相關影片,一排軍車隊伍21日晚間就在頓內茨克街頭出沒,隊伍裡包括拖曳式榴彈炮。但是,目前無法據此確定就是俄軍,因為俄國及其支持的烏東分離主義份子都擁有這款武器。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼?》