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普丁剛承認獨立！烏東驚見「整排坦克」　軍車上街影片瘋傳

記者吳美依／綜合外電報導

俄國總統普丁21日宣布，他將簽署協議，承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為獨立實體，並且派兵前往當地維持和平。幾小時後，多間外媒記者紛紛表示，他們看見軍車隊伍上街，其中包括多輛坦克。

22日凌晨，《路透社》駐地記者在頓內茨克郊區看見一整排軍車，隊伍中包括5輛坦克，在該城鎮另一處又看見2輛坦克。他表示，此前數天都沒有看見這種情況，但坦克上看不見任何符號或標誌。

《半島電視台》總編輯穆阿瓦德（Mohamed Moawad）分享影片表示，駐地記者德加米（Amine Derghami）拍到坦克上街的畫面。他直指，「俄羅斯坦克及軍事人員被目擊正在前往頓涅茨克市中心。」

美國喬治華盛頓大學兼任教授、中東媒體《國民報》資深記者卡拉姆（Joyce Karam）轉貼法國《費加洛報》取得的畫面表示，普丁下令派遣「維和部隊」後，俄軍坦克在22日凌晨2時左右，朝向烏克蘭頓內茨克地區前進。

CNN報導，《俄語電視國際台》（RTVI）也釋出相關影片，一排軍車隊伍21日晚間就在頓內茨克街頭出沒，隊伍裡包括拖曳式榴彈炮。但是，目前無法據此確定就是俄軍，因為俄國及其支持的烏東分離主義份子都擁有這款武器。

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