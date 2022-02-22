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俄羅斯軍力狠甩烏克蘭！一張表看懂烏俄國防差距　艦艇數18倍輾壓　

▲▼俄羅斯軍隊在羅斯托夫州（Rostov Oblast）進行演練。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊在羅斯托夫州（Rostov Oblast）進行演練。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄爭端成為莫斯科與西方國家自冷戰以來最緊張的時刻，儘管俄方日前承諾撤軍，但根據估算，駐紮在烏國邊界的俄軍已多達19萬人，從各方面來看，俄羅斯的軍事實力也完全輾壓烏克蘭，除非北約出手干預，否則若是開戰，烏克蘭幾乎無勝算可言。

▲▼烏克蘭首都基輔民眾參與平民軍事演練。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔民眾參與平民軍事演練。（圖／路透）

烏克蘭邊境俄軍數量

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）表示，俄方在烏克蘭邊境部署的兵力，已從1月的約10萬人，增加到16萬9000至19萬人之間，因此美國與北約依舊認為俄軍隨時會進攻烏克蘭。

《美聯社》報導指出，這19萬名俄軍包含俄羅斯國民警衛隊、駐紮在克里米亞的俄軍，以及約1.5萬名在烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）與頓涅茨克（Donetsk）待命的親俄分離主義份子。

▲▼俄羅斯與白俄羅斯在布列斯特州進行軍演。（圖／路透）

▲俄羅斯與白俄羅斯在布列斯特州進行軍演。（圖／路透）

美國防部官員表示，部署在烏國邊境的俄國地面部隊中，已有40％至50％的軍隊處於攻擊位置。官員指出，部署在烏國邊境的戰術營數量，已經從兩個星期前的83個，增加至125個，而每個營大約有750至1000名士兵。

烏克蘭與俄羅斯軍力比較

從軍事預算來看，俄羅斯是全世界最強大的軍武國之一，它的國防預算是全球前5名，例如俄國2020年的軍費支出為617億美元，佔國家總預算的11.4％。烏克蘭的軍費支出則為59億美元，佔總預算的8.8％。

▲▼烏克蘭與俄羅斯軍力比較。（製表／ETtoday新聞雲國際中心）

從兩國的軍力比較表來看，兩方軍隊的數量差距懸殊。在兵力部分，現役與預備役相加，俄羅斯的士兵人數達290萬，而烏克蘭僅110萬；俄國的現役軍力超過烏國的4倍。

在陸軍武力方面，俄國擁有1.2萬輛坦克，大約是烏國2600輛的近5倍；而空軍的部分，俄國攻擊型直升機數量為544架，烏克蘭僅有34架，差距達16倍；差異最大的是海軍，俄羅斯的軍艦和潛艦數量相加達125艘，但烏克蘭僅有2艘軍艦、5艘潛艦，差距近18倍。

▲▼俄羅斯掃雷艦Vladimir Yemelyanov在地中海演練。（圖／路透）

▲俄羅斯掃雷艦Vladimir Yemelyanov在地中海演練。（圖／路透）

俄羅斯可能入侵3路線

在法國總統馬克宏的斡旋之下，美國總統拜登已經同意在「不入侵烏克蘭」的前提下，和俄羅斯總統普丁進行會晤。根據《半島電視台》報導，若是透過外交手段仍無法解決僵局，美國智庫戰略與國際中心（CSIS）分析指出，俄軍可能透過3種路徑入侵烏克蘭。

▲▼烏克蘭軍隊進行演練。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊進行演練。（圖／路透）

第一條路線是從北部入侵，若俄羅斯盟友白俄羅斯同意俄軍使用其公路和鐵路系統，俄羅斯就可能從白俄羅斯城市莫濟里（Mazyr）進攻基輔。第二條是從東部頓涅茨克進入，該地區本就有許多親俄分子，若俄軍從此方向進入，就能快速向西擴張。

若是俄軍為了確保克里米亞地區的水源供應，並封鎖烏克蘭的海上通道，就會選擇第三條路徑，從烏克蘭南部挺進，先進供烏克蘭連接黑海的重要港口城市赫爾松（Kherson），武裝部隊則向東南部城市梅利托波爾（Melitopol）前進，兩邊軍隊在亞速夫海（Sea of Azov）沿岸會合。

北約、烏克蘭與俄羅斯間的關係

北約全名為「北大西洋公約組織」（NATO）是世界上最強大的軍事聯盟，目前由30個成員國組成，組織預算高達15.6億歐元。北約創立時有12個成員國，最初的目的是要遏止蘇聯擴張，冷戰期間擴大至16國，而冷戰結束後持續東擴。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

目前已加入北約的前蘇聯國家包含拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞，而與俄羅斯接壤的烏克蘭現階段僅是夥伴國，尚未正式加入北約，但總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在2019年通過憲法修正案，將加入北約與歐盟列入國家方針，引發烏俄緊張。

▲▼俄羅斯與白俄羅斯在格羅德諾州（Grodno region）進行軍演。（圖／路透）

▲俄羅斯與白俄羅斯在格羅德諾州（Grodno region）進行軍演。（圖／路透）

俄羅斯堅決反對北約在該國邊界附近建立基地，並要求北約做出不會向東擴張的書面保證，莫斯科的核心要求就是永不許烏克蘭加入北約。拜登12日與普丁通話後，克里姆林宮在聲明中指出，美國仍然沒有正視俄羅斯主要的國安要求，即停止北約東擴威脅俄國邊境安全，暫停在烏克蘭境內部署武器，還有撤回美國及北約在東歐國家的軍隊。

北約各國給予烏克蘭的軍事協助

烏俄邊境局勢升溫的同時，北約國家除了協助外交斡旋外，更積極加強東歐軍力。根據《美聯社》報導，美國已開始向波蘭和羅馬尼亞部署5000名士兵，拜登也宣布批准向波蘭出售價值60億美元的250輛艾布蘭坦克（Abrams battle tanks）。此外，拜登去年12月也批准了對烏克蘭價值2億美元的軍售。

▲▼美國北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）軍隊登上C-17運輸機準備部署至東歐。（圖／路透）

▲美國北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）軍隊登上C-17運輸機準備部署至東歐。（圖／路透）

英國已向波蘭派駐數百名士兵，同時提供更多軍艦和戰鬥機，且愛沙尼亞的英軍駐紮人數增加了一倍，也加派了坦克與裝甲車，並向烏克蘭提供約2000件反坦克武器。挪威、德國和荷蘭正在向立陶宛增派部隊，荷蘭政府還向烏克蘭提供100支狙擊步槍、作戰頭盔、防彈背心、地雷探測機器人和雷達探測器。

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