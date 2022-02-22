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烏克蘭總統回嗆：我們誰也沒欠！　絕不把領土讓給任何人

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於台灣時間21日晚間，承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）獨立，並隨即派軍進駐。烏克蘭總統澤倫斯基22日凌晨強硬表示，俄方作法是在破壞和平，「我們在自己的土地上，不欠任何人，也不會把東西讓給任何人。」

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）22日凌晨發表演說指出，烏克蘭希望透過外交途徑解決危機，也準備好長期堅持下去，「我們致力於和平外交道路，我們將遵循這條道路，也只會走這條路。」他強調，「但我們是在自己的土地上，我們不怕任何事和任何人，我們不欠任何人，也不會把東西讓給任何人。」

澤倫斯基指責俄羅斯的做法不但侵犯烏克蘭主權，同樣意圖中斷維護烏東地區和平的《明斯克協議》。他呼籲俄羅斯、德國和法國的領導人召開緊急峰會，並敦促盟友們對俄羅斯採取行動。

不過澤倫斯基也提到，他對這幾周以來，西方國家不願意率先制裁俄羅斯感到失望，「我們期待看到合作夥伴採取明確和有效的支持措施，重要的是看清誰是我們真正的朋友和伙伴，誰只會繼續用言語恐嚇俄羅斯。」

美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）稍早提到，「克里姆林宮今天的行動是對明斯克協議的全盤否定，違反聯合國安理會第2202(2015)號決議，俄羅斯的聲明不過是作秀，顯然是為進一步入侵烏克蘭製造藉口。」

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