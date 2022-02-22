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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／北京藉烏俄強化認知戰手法曝　國安高層分析「台灣3不同」

▲烏克蘭首都基輔。（圖／CFP）

▲烏克蘭首都基輔。（圖／CFP）

記者陶本和／台北報導

俄羅斯總統普丁21日決定承認烏克蘭東部兩個分離共和國「盧甘斯克人民共和國（LPR）」及「頓內茨克人民共和國（DPR）」的獨立地位。對此，我國安高層提醒，中國強化認知戰目的，是操弄烏克蘭訊息分化台美關係，他也進一步分析烏克蘭局勢與台海局勢，有「三個不同」，分別為：地緣戰略截然不同、地理環境截然不同，以及國際供應鏈重要性不同。

普丁21日決定承認烏克蘭東部兩個分離共和國「盧甘斯克人民共和國（LPR）」及「頓內茨克人民共和國（DPR）」的獨立地位，並以「維和」的理由，派兵進入烏東地區，這讓烏克蘭局勢產生新的變局。

不過，在中國方面，外長王毅上週在慕尼克安全會議中，表達出「各國主權、獨立與領土完整都應當得到尊重和維護」的說法後，如今俄羅斯卻採取片面的軍事行動。對此，我國安高層認為，俄羅斯這無疑是打了中國一巴掌。

在此同時，國安高層發現，中國其實已對台發動「今日烏克蘭、明日台灣」的認知作戰，有兩個目的，就是透過普丁「烏克蘭是不可分割的一部分」的說法，一方面圓王毅的說法，一方面則是要持續加強對台的認知作戰。

針對中國認知作戰的目標，國安高層進一步分析，北京藉由烏克蘭訊息來分化台美關係，操作「美國棄台論」，擾亂台灣政府施政與民心，降低美國對台的安全承諾可信度，更加強「反獨促統」的認知戰。

對此，在公開國際新聞資訊已顯示，中國官方媒體22日報導美國國務卿布林肯22日熱線大陸外交部長王毅，除了關注烏克蘭危機外，還特別點出美國反對台灣獨立一事；不過，根據美國國務院釋出的訊息，並非如中國官媒所述，而是僅談及烏克蘭議題，沒有討論反對台灣獨立等相關議題。

至於「烏克蘭局勢」與「台海局勢」之間的差別，國安高層受訪時說，本質上有「三個不同」，分別是：地緣戰略截然不同、地理環境截然不同，以及國際供應鏈重要性不同。

首先，「地緣戰略」方面，國安高層表示，台灣的地緣戰略重要性高於烏克蘭，台灣是東亞第一島鏈要衝，對美國遏制中國勢力外擴，及維護印太區域軍事、商業、航路安全極具重要性，也是防阻共軍跨越第一島鏈，威脅美國本土的重要防線，對美國戰略重要性，並非位處中亞地區烏克蘭可以比擬。

國安高層指出，第二個不同是「地理環境」，他強調，在地理環境上，不同於烏克蘭緊鄰俄羅斯，台灣海峽所形成的天然屏障，共軍渡海攻台的難度已遠高於俄羅斯入侵烏克蘭，且印太地區攸關美國核心利益，美軍在印太地區的部署也與中亞地區有所不同，俄烏衝突對於美國印太軍力部署的影響有限。

國安高層指出，拜登政府上任後，近期宣布上台後第二次對台軍售案，而美國國安顧問蘇利文、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀等高層官員，皆數次示警北京勿藉機犯台，「很明顯，美國重視台海和平穩定的頻率與力度，都較烏克蘭深且廣」。

第三個部分「國際供應鏈重要性」，國安高層則表示，對全球經濟影響力上，台灣與烏克蘭大不相同，台灣的經濟實力、半導體等高科技產業，在國際供應鏈具有關鍵地位，攸關全球汽車、智慧手機、風力發電、軍備等產業發展，即使是中國也難脫台灣的產業影響。

此外，國安高層指出，中國也正尋求加入CPTPP，這時候片面引發爭端，，導致印太地區為主的CPTPP會員國予以抵制或制裁，同樣也非中國所樂見。

總體而言，國安高層認為，台灣與烏克蘭兩個國家的總體國力也根本不一樣，但他也強調，國家安全從來就不能寄望於侵略者的善意，也不能依賴盟友的無條件協助，關鍵還是為每一種想定做好準備，同時創造不可或缺的條件。

對於接下來台灣可能遭遇的壓力，國安高層說，，習近平的不少行為模式確實都有模仿普丁的狀況，北京勢必藉由烏克蘭的狀況，特別是引述「不可分割」等相關論述，持續加強對台灣的認知作戰。

 

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