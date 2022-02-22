陸外交部未鬆口「承認烏東兩共和國」 駐烏使館持續提供領事保護協助

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

隨著烏俄局勢升溫，中國大陸是否承認頓內次克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，成為外界關注的焦點。大陸外交部發言人汪文斌今（22）日在例行記者會上並未直接回應，汪文斌僅表示，烏克蘭問題有著複雜的歷史經緯和現實因素，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，沒有發生變化。

▲烏克蘭政府軍士兵於烏東頓內次克前線。（圖／路透）

汪文斌指出，中方主張根據聯合國憲章的原則，和平解決爭端，呼籲相關各方保持克制，通過談判化解分歧，避免局勢繼續升級。

對於外界關注的烏克蘭撤僑及大陸駐烏克蘭大使館運作情況，汪文斌表示，烏克蘭東部局勢發生重大變化，駐烏克蘭使館已經發布有關領事提醒，「中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與在烏中國公民和企業保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，切實維護企業安全和正當權益。」

汪文斌強調，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到維護，「烏克蘭問題演變至今，與《新明斯克協議》遲遲未能有效執行密切相關。中方將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。烏克蘭局勢正趨於惡化。中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。」