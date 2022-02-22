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烏克蘭遭砲擊「士兵又增2死」　控親俄份子狂違停火協議84次

▲▼烏克蘭軍隊進行演練。（圖／路透）

▲邊境局勢緊張，烏克蘭軍隊進行演練。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

烏俄緊張局勢一觸即發，烏克蘭國防部22日上午表示，過去24小時內，莫斯科支持的武裝份子違反停火協議高達84次，而最新一場夜間砲擊導致2名烏克蘭士兵身亡，另外還有12人受傷。

《衛報》報導，2名烏克蘭士兵死於彈片造成的嚴重傷勢，12名傷者仍在接受治療。烏國國防部指控，84次違規行為中，高達64次出現停火協議明文禁止的武器。

另據《路透社》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）21日表示，當地時間上午9時50分左右，烏克蘭領土發射一枚不明砲彈，完全摧毀俄國羅斯托夫州（Rostov region）的邊境巡邏哨站，此地距烏俄邊境僅150公尺，幸好沒有造成傷亡。該機構釋出一間殘破建築的影片，但畫面中沒有看見砲彈。

▲▼ 烏克蘭國民警衛隊成員在接近白俄羅斯邊境進行實彈作戰演習。（圖／達志影像）

▲烏克蘭國民警衛隊在接近白俄邊境地區進行實彈演習。（圖／達志影像）

烏克蘭軍方否認發動攻擊，他們先前就曾指控，俄羅斯假造照片、汙衊烏克蘭，而傭兵已經抵達烏東分裂地區，與俄軍特種部隊合作，上演挑釁戲碼。

2014年，俄羅斯併吞克里米亞，莫斯科支持的親俄份子控制烏東大片土地，自行宣布成立頓內茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR），並且與政府部隊交戰至今，已經導致1.5萬人喪生。隨著烏俄邊境局勢升溫，2月17日起，東部分裂地區、政府部隊之間的戰線砲火也日益激烈。

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