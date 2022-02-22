烏俄拉警報！聯合國安理會急開會　烏克蘭總統可能撤離首都基輔

▲聯合國安理會將召開會議商討烏克蘭危機。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

CNN報導，應烏克蘭要求，聯合國安理會將於稍晚台灣時間上午10時召開緊急會議，這將是場公開會議，預計稍晚會發布聲明。另有消息指，美方已私下與烏克蘭總統澤倫斯基討論，一旦情勢再度升溫，離開首都基輔至西部城市利沃夫（Lviv）將是必要動作。

針對烏克蘭情勢，美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）稍早表示，「我們支持烏克蘭要求召開聯合國安理會緊急會議的呼籲，安理會必須要求俄羅斯尊重聯合國成員國烏克蘭的主權及領土完整」。

葛林斐德進一步表示，俄羅斯總統普丁烏克蘭東部2個分離地區頓涅茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立小國的舉動，是對烏克蘭主權和領土完整的侵犯，「克里姆林宮今天的行動是對明斯克協議的全盤否定，違反聯合國安理會第2202(2015)號決議，俄羅斯的聲明不過是作秀，顯然是為進一步入侵烏克蘭製造藉口」。

另方面，美國官員已經與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）針對撤離首都基輔進行私下談話，依據知情人士透露，假若接下來俄羅斯的動作持續讓緊張情勢升溫，澤倫斯基離開基輔至距離首都約480公里的西部城市利沃夫將是必要動作。

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