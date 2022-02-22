　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉槍毒要接受監管300萬！假檢警超嚇人　東港警3招破詐騙老梗

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、巡佐張金生及警員劉智佳、胡俊國成功阻止王嫦婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、巡佐張金生及警員劉智佳、胡俊國成功阻止王嫦婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓女子接獲自稱電信公司未繳電話費通知，再轉接一位「檢察官」以其帳戶涉及毒品等重大刑案，要求監管其帳戶內300萬元，心裡恐慌，求助東港警方，警方了解後認為係詐騙集團慣用手法「假檢警詐騙」，經當場宣導165反詐騙三步驟，並阻止報案人滙款，成功保住她辛苦血汗錢。

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、巡佐張金生及警員劉智佳、胡俊國成功阻止王嫦婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局東港派出所副所長王天佑、巡佐張金生及警員劉智佳、胡俊國等員，遇到王姓女子到派出所求助，表示其接到自稱中華電信客服來電其電話費未繳交要停話，要線上將其轉接去165反詐騙中心要其去報案。165再轉接至自稱一位周檢察官之人向王女說其有涉及槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例及擄人勒贖罪要其到案說明並會替其監管新台幣300萬元，讓她感到害怕，趕緊到派出所報案。

員警向王女及陪同家屬表示其為詐騙集團慣用手法，並向其宣導勿誤信假檢警詐騙，成功防止她辛苦賺來的新臺幣300萬元，讓她及家屬 萬分感謝。

東港警分局長張世儒呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面文件通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡，民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會。

另也要特別注意家中長者是否有外出後，突然返家拿取金融存摺及提領現金之徵候，以免一時失察，慘遭詐騙，若對此類詐騙手法有任何疑問，請即撥打110報案電話或撥打165反詐騙專線諮詢，以利警方立即前往協助處理，多一分戒心，多方查證，才不會被騙。

ET快訊
快訊／台股跌破萬八！　指數重挫逾200點
一圖秒懂3天雨量！　鄭明典：還沒有結束的意思
亞東醫院才爆確診！吳慷仁「穿梭隔離病房」拍戲　工作人員怒控
奪命手扶梯！阿公抱3歲孫女5樓墜下　駭人影片曝
停車場三寶！她無奈拍下這一幕：到底有多懶？　網友全炸鍋
逢九必衰？2022年7生肖恐多災　「穿紅衣、擺植栽」10招化
爆紅出車禍息影！男星「翻身成億萬富豪」　豪宅無敵美景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉槍毒要接受監管300萬！假檢警超嚇人　東港警3招破詐騙老梗

知名劇團團長爆「仙人跳騙財色」　多位女團員失身還被拍裸照

涉A700萬！三立主播李天怡50萬交保　12字回應「清算說」

北市東區凌晨火警！濃煙籠罩市民大道、光復南路　警消疏散6人搶救

恐怖巧合？國一「前天撞分隔島」3死路段　今晨BMW自撞受困

快訊／三立主播移送北檢　涉A野生動物價差700萬「4字回應」

酒駕罰鍰「欠1萬」過世！沒繳完不動產被查封...繼承人付清才撤

快訊／台鐵自強發生死傷事故！男入侵車道被撞　遺體卡車輪下

快訊／冷死人！蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞自摔命危搶救中

台大生找副教授聊天「驚見老師身亡」　遺書透露升等壓力大

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

涉槍毒要接受監管300萬！假檢警超嚇人　東港警3招破詐騙老梗

知名劇團團長爆「仙人跳騙財色」　多位女團員失身還被拍裸照

涉A700萬！三立主播李天怡50萬交保　12字回應「清算說」

北市東區凌晨火警！濃煙籠罩市民大道、光復南路　警消疏散6人搶救

恐怖巧合？國一「前天撞分隔島」3死路段　今晨BMW自撞受困

快訊／三立主播移送北檢　涉A野生動物價差700萬「4字回應」

酒駕罰鍰「欠1萬」過世！沒繳完不動產被查封...繼承人付清才撤

快訊／台鐵自強發生死傷事故！男入侵車道被撞　遺體卡車輪下

快訊／冷死人！蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞自摔命危搶救中

台大生找副教授聊天「驚見老師身亡」　遺書透露升等壓力大

確診影響春訓　山口俊趕進度3天累積熱投287球

瘋電影／金牌特務：金士曼起源　世界該如何不再戰爭

只有7天！超商「大杯美式買22送22」　還有4大咖啡飲品買1送1

全球十大YouTuber去年狂薛83億　7歲小妹靠拍這類片吸金8億上榜

台股跌破萬八！指數重挫逾200點　台積電下跌4元

台灣民意／蔡英文聲望坐回50.3％　國民黨「由藍轉白」負氣出走潮

油車停電動優先位「比佔用身障車位嚴重」？網點破：優越感作祟

傳蘋果發表會3／8登場　外媒：至少推出一款新Mac

亞東醫院才爆確診！吳慷仁新戲爆「穿梭隔離病房」拍攝　工作人員怒控

藥華藥強調「仲裁終判勝訴」免賠45億元　對假消息將提起訴訟

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

社會熱門新聞

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

三立主播涉A700萬　深夜移送北檢

蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞命危

2天前才爆3死車禍　「國道同路段」再撞駕駛受困

李天怡涉A700萬50萬交保　12字回應「清算說」

台中港10年來「首例引水人墜海亡」！

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

傳奇藝術劇團團長遭控仙人跳　中年婦失身還破財

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

北市東區凌晨火警！濃煙籠罩馬路　警消疏散6人搶救

酒駕罰鍰欠1萬過世！　沒繳完不動產被查封

台鐵死傷事故！1人遺體卡車輪下

科技男分手炮後超後悔　1張合約救了他

更多熱門

相關新聞

寂寞陷網戀！網路詐騙暴增近8成

寂寞陷網戀！網路詐騙暴增近8成

疫情期間大家封城在家，上網尋求慰藉者多，網路愛情騙子的手下亡魂直線上升。聯邦貿易委員會（US Federal Trade Commission）追蹤通報「消費者前哨網絡」（Consumer Sentinel Network）的數字後表示，2021年，網路愛情詐騙詐取金額來到空前的5.47億美元，較前1年暴增近8成。

雲林男揹4條通躲嘉義　年後返鄉外出購物被逮

雲林男揹4條通躲嘉義　年後返鄉外出購物被逮

月領8萬警上班超爽　追劇滑手機還有人陪打屁

月領8萬警上班超爽　追劇滑手機還有人陪打屁

台南首度拍賣百噸漁船　接受預約帶看

台南首度拍賣百噸漁船　接受預約帶看

中橫公路落石　警忍寒流淋雨徒手推百公斤大石

中橫公路落石　警忍寒流淋雨徒手推百公斤大石

關鍵字：

東港電話費警察假檢警詐騙毒品

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

明道罵童星髒話！星媽800字「還原真相」道歉

藍心湄「覺得黃小柔不對勁」一動作把她拉出憂鬱

熱到流汗！寒流強襲「1家電」後悔沒早買

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面