涉槍毒要接受監管300萬！假檢警超嚇人　東港警3招破詐騙老梗

▲東港警分局東港派出所副所長王天佑、巡佐張金生及警員劉智佳、胡俊國成功阻止王嫦婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

王姓女子接獲自稱電信公司未繳電話費通知，再轉接一位「檢察官」以其帳戶涉及毒品等重大刑案，要求監管其帳戶內300萬元，心裡恐慌，求助東港警方，警方了解後認為係詐騙集團慣用手法「假檢警詐騙」，經當場宣導165反詐騙三步驟，並阻止報案人滙款，成功保住她辛苦血汗錢。

東港警分局東港派出所副所長王天佑、巡佐張金生及警員劉智佳、胡俊國等員，遇到王姓女子到派出所求助，表示其接到自稱中華電信客服來電其電話費未繳交要停話，要線上將其轉接去165反詐騙中心要其去報案。165再轉接至自稱一位周檢察官之人向王女說其有涉及槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例及擄人勒贖罪要其到案說明並會替其監管新台幣300萬元，讓她感到害怕，趕緊到派出所報案。

員警向王女及陪同家屬表示其為詐騙集團慣用手法，並向其宣導勿誤信假檢警詐騙，成功防止她辛苦賺來的新臺幣300萬元，讓她及家屬 萬分感謝。

東港警分局長張世儒呼籲，警察或司法機關偵辦案件，一定會以正式書面文件通知當事人到公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡，民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵用語，請馬上掛掉電話，不予理會。

另也要特別注意家中長者是否有外出後，突然返家拿取金融存摺及提領現金之徵候，以免一時失察，慘遭詐騙，若對此類詐騙手法有任何疑問，請即撥打110報案電話或撥打165反詐騙專線諮詢，以利警方立即前往協助處理，多一分戒心，多方查證，才不會被騙。