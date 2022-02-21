月領8萬警上班超爽！追劇滑手機還有人陪打屁　挨轟：高薪保全

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局為協助南投縣政府維護縣府大樓治安，每天晚間都會安排一名保安警察隊員至大門入口處櫃台值勤，不過去年卻被民眾發現，值班警員不但頻頻低頭看電視、追劇，還會有其他巡邏警員前來「串門子」閒聊、滑手機，甚至違反防疫規定，脫下口罩呼吸新鮮空氣，儼然成為最高月領8萬佔涼缺的縣府高薪保全。

▲警員於南投縣政府入口處值勤時猛滑手機，引發爭議。（圖／民眾提供）

爆料民眾向媒體透露，去年12月間到縣府大樓附近遛狗時，發現在大門櫃台值班的警員不是低頭看著設置於櫃檯下方的電視機、就是滑手機，狀甚悠哉，甚至會有同單位的警員前來一起圍坐「納涼」、還有人不顧防疫禁令而脫下口罩，一待就是超過1小時，而未見執行巡邏、守衛和管制進出人員等工作，比起他所認識勤休不正常、業務壓力繁重的警察親友，簡直太過涼爽。

▲▼南投縣政府入口處櫃檯下方設置的電視機，讓值班警員群聚成低頭族。（圖／民眾提供）

縣府事行政處務管理科指出，府方提供並維護大門櫃台下方的電視機，是希望讓值班人員有空暇時收看、避免打瞌睡而影響勤務和安全。

▲▼警員於南投縣政府入口處值勤時看電視、滑手機、閒聊，甚至違規脫下口罩。（圖／民眾提供）

縣警局保安隊副隊長陳龍進回應，縣府下班後時段的出入人員並不多，警察同仁勤務單純，但服勤時段有4至6小時，在考量安全和不影響任務的前提下，同時賦予觀看新聞節目、掌握新聞輿情的工作；手機則是用於聯繫處理公務，「非公務事項當然明令禁止。」局方也會進一步了解評估，如果有不妥之處，將與縣府研議將電視拆除。

陳龍進說明，縣府機關安全，包括縣長官邸、縣議會、地方法院、醫院等都是由保安隊負責，擔任守望、巡邏勤務，縣府設有巡邏箱，必須與警衛人員會哨、交換情資，「時間會視狀況來延長或縮短，重點地點是15分鐘。」另按照現行的中央防疫指引規定，執勤時除了飲食外都嚴格要求配戴，「紀律的部分持續在要求，不符合者無論是偷勤、不符合局方相關規定，都會進行了解、查明並處置。」