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五股泰山輕軌拚2030年完工　一圖看懂14座車站地點

五股泰山輕軌。（圖／國發會）

▲五股泰山輕軌若順利完工，預計可造福40萬在地居民。（圖／國發會）

記者黃翊婷／綜合報導

五股泰山輕軌一案在21日召開的國家發展委員會中進行審查，並獲得委員們同議通過，後續會再報請行政院核定。據了解，五股泰山輕軌全長11.61公里，橫跨蘆洲、五股、泰山地區，未來將設置14個車站，預計2024年動工，2030年完工通車。

五股泰山輕軌。（圖／新北捷運局）

▲五股泰山輕軌可行性研究路線圖。點圖可放大。（圖／新北捷運局，下同）

五股泰山輕軌總經費為227.79億元，其中中央補助72.22億元，新北市政府負擔155.57億元，這條路線全長11.61公里，串聯新北市蘆洲、五股、泰山3個行政區，設有14座車站和1座機廠，起點位於三重集賢路北側，可轉乘環狀線北環段Y22站，沿蘆洲計畫道路，銜接轉乘中和新蘆線蘆洲站。

新北捷運局說明，該路線行經蘆洲都市計畫、洲子洋重劃區、擴大五股都市計畫、新訂擴大大漢溪北都市計畫（楓江農業區），以及塭仔圳重劃區等重要都市計畫開發區，並於新北大道五段設置終點站，未來可轉乘規劃中機場捷運A5a站。

五股泰山輕軌。（圖／新北捷運局）

▲五股泰山輕軌行經多處都市計畫區域。點圖可放大。

新北捷運局表示，五股泰山輕軌可以串聯新北市產業發展，帶動蘆洲、五股、泰山沿線的經濟，由現行仰賴公車運輸的通勤模式，昇華成更完善的交通服務，而且五股泰山輕軌採用輕軌營運，具有零排放、高效率、高可及性、低成本、節能、舒適穩定性等優點，還有因地制宜的彈性，能在較小的轉彎半徑、較緩的坡度及街道上行駛，也可以透過設計來突破現有道路條件的限制。

若五股泰山輕軌如期在2024年動工，2030年完工通車，到時將造福當地居民約40萬人。據了解，五股泰山輕軌近日已經進行綜合規劃招標作業，在可行性研究獲得行政院核定後，會接續辦理綜合規劃、環境影響評估以及都市計畫變更等作業，預估後續工期將在綜合規劃報告核定後6年內完工。

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