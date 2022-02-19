積極叩關CPTPP　蘇貞昌下令：注意各會員國的狀況

▲「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

台灣積極爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），18日召開資深官員會議，但傳出會中僅討論英國的入會案，並未涉及台灣。對此，行政院長蘇貞昌19日表示，已責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況，「我們積極在向前進，希望能夠儘快地達到目標」。

CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。英國在去年2月申請加入CPTPP，而中國、台灣則是在去年9月相繼提出申請，台灣能否在此次領先中國搶得先機，備受國內外各界關注。

而18日召開的資深官員會議，外傳此次視訊會議僅討論英國的入會案，議程沒有排入台灣、中國以及厄瓜多等國的入會申請。儘管如此，但也不排除有其他國家臨時提出。

蘇貞昌19日下午出席「戰後台灣政治案件-美麗島事件史料彙編」時受訪表示，加入CPTPP是一個很重大的努力，我們看到日本前首相安倍說「台灣開放福島食品，已經跨越重大的障礙」，所以我現在也特別責成經貿談判辦公室要注意各會員國的各種情況，我們積極在向前進，希望能夠儘快地達到目標。

▼蘇貞昌下令緊盯CPTPP會員國動態。（圖／行政院提供）



