法院認證「背後傳球不正常」判高中生賠84萬　葉毓蘭痛批：可笑

▲法院認證「背後傳球不正常」，造成女騎士車禍，判高中生賠84萬。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

新北市板橋區一名17歲男高中生和同學在公有籃球場打球，因背後傳球導致球從沒有設置圍籬的空隙滾到路面，害女騎士倒地受傷挨告。但是法官卻判賠高中生須賠償84萬元。對此立委葉毓蘭痛批，「這種判決，只能說相當可笑」。

立委葉毓蘭指出，我國的司法之所以失去人民信任，就是我們在新聞媒體上可以看到這種令人哭笑不得、不食人間煙火的判決，不論法官出發點為何，這種言論若出現在判決書上，只會讓人逐漸對司法失去信心。

葉毓蘭說，不管以正不正常方式傳球拋球，任何球類運動都會有球具或裝備不慎漏接、失傳的情形發生，而一個正常規範的球場，都應該要有圍欄確保不會有類似高中生的情況發生，而高中生更是明顯不具有償還84萬鉅款能力，這種判決，只能說相當可笑。

▲立委葉毓蘭表示，背後傳球判賠84萬的判決非常可笑。（圖／記者屠惠剛攝）



根據判決，當時籃球撞上路過該處的機車前輪，導致胡姓女騎士摔傷倒地，3名少年見狀立即打電話叫救護車，女騎士送醫後，傷勢嚴重，左側摔斷兩根肋骨，右手掌也骨折，全身上下多處挫傷，5個半月無法工作，甚至有70天生活無法自理，必須請看護照顧，手術後還得往返醫院進行復健，女騎士事後對當時背後傳球的何姓少年提告過失傷害，另向他的父母和板橋區公所連帶求償123萬多元。

男學生的父母抗辯指出，該處球場底端未設圍籬，負責管理的板橋區公所也有缺失，但法官認為，男學生不該在一般籃球場以「不正常方式」傳球，板橋區公所並無缺失，因此判男學生父母須賠償女騎士近84萬元。

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