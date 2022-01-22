被影射遊說准許向華強父子來台居留　立委葉毓蘭告《自由》首勝

▲香港影視大亨向華強（前右）與兒子向佐（後左）申請來台依親居留，2021年被依國安理由否決。（資料照片／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

香港影視大亨向華強去年申請來台依親居留受阻，《自由時報》披露「有一警界背景的國民黨立委」遊說移民署，讓依法行政的官員為難，曾任教中央警察大學的藍營立委葉毓蘭自認遭影射，告撰稿記者與《自由》負責人林鴻邦涉犯加重誹謗罪嫌，台北地院認定報導雖沒指名道姓，但足以讓讀者特定是在描述葉毓蘭，判撰稿記者拘役20天，林鴻邦無罪，可上訴。

去年（2021年）初，向華強與兒子向佐申請來台依親居留，當時向佐的妻子帶著出生不久的女兒住在台灣，移民署等主管機關認為向華強曾任對岸中國電影基金會名譽副會長，有中共官方色彩，加上向華強早年在台灣因黑幫背景留下案底、多次被拒絕入境，而向佐時任中共共青團統戰組織成員，主管機關去年2月以「國安理由」否決2人的申請。

▲葉毓蘭不滿被《自由時報》影射違法遊說。圖為葉毓蘭日前拍片諷刺陳時中。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

《自由》記者陳鈺馥追蹤此案，當時多次披露內情，其中1篇以《協助向華強依親居留警界出身藍委遊說移民署》為題的報導，指稱近來「有一警界背景的國民黨立委頻向主管機關遊說」，要協助向華強取得依親居留資格，「讓『依法行政』公務人員顯得相當為難」等語。

葉毓蘭一看就咬定《自由》影射她非法施壓卻沒先來求證，開記者會要求《自由》12小時內道歉被冷處理，憤而提起自訴控告陳鈺馥和林鴻邦涉犯加重誹謗罪嫌。

陳鈺馥不認罪，聲稱沒指名道姓，移民署官員不肯告知哪位立委替向華強父子遊說，只知道是「國民黨」、「有警界背景」，何況立委做選民服務向行政機關遊說、關心，很常見也不會貶損名譽。

但陳鈺馥指稱，葉毓蘭在臉書也PO文要求保障向華強及其配偶子女的團聚權、以國安理由拒絕是不對的等語，反而成為被法官認定就是在影射葉毓蘭的證據。法官指報導所用語句跟葉毓蘭臉書用語幾乎相同，足以讓讀者特定報導影射的立委是誰。

此外，當時藍營具有警界背景的立委中，只有葉毓蘭在警大任教過，而報導提到移民署官員多數畢業於警大，跟報導所稱的遊說立委「認識或被『教』過」，更可認定就是在講葉毓蘭。

法官指本案報導過半內容在描述特定立委為向華強父子的申請案遊說，還提及「讓『依法行政』的公務人員顯得相當為難」，使讀者產生葉毓蘭藉立委職權施壓主管機關、要求違法放行的負面觀感，確已貶損葉毓蘭名譽和社會評價，依加重誹謗罪判陳鈺馥拘役20天、得易科罰金2萬元，至於林鴻邦身為報社老闆，沒參與編採審核，獲判無罪，可上訴。