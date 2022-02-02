　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉毓蘭哀悼廖正豪「永遠的掃黑英雄」！法務部：哲人已遠典範長存

▲▼快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲。（圖／翻攝立法委員葉毓蘭臉書）

▲前法務部長廖正豪除夕過世，葉毓蘭發文哀悼。（圖／翻攝立法委員葉毓蘭臉書）

記者閔文昱／綜合報導

有「掃黑英雄」之稱的法務部前部長廖正豪，傳出在除夕夜過世，享壽76歲，消息引發各界一片哀悼。國民黨立委葉毓蘭在臉書發文緬懷，廖部長在台灣治安最黑暗的時期，擔任法務部長，是國人心目中的掃黑英雄，「哲人雖逝，典範長存。」而法務部則同樣以「哲人已遠典範長存」，感念廖前部長的貢獻。

立法委員葉毓蘭1日晚間在臉書發文證實，法務部前部長廖正豪在1月31日晚間於醫院因病去世，「廖部長在台灣治安最黑暗的時期，擔任法務部長，是國人心目中的掃黑英雄；卸任後成立『向陽公益基金會』，致力於青少年犯罪防治與反毒教育等。」而她也感嘆，哲人雖逝，典範長存，「部長，我會努力完成您的遺志，請安息。」

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／資料照）

法務部也發出聲明同表悼念，表示廖前部長任內推動掃黑及相關法案、政策制定等具體施政作為，積極維護社會安定，卸任後成立財團法人向陽公益基金會，仍持續與法務部合作，協助推動法治教育、關懷受刑人更生保護等公益事務，深獲外界肯定，也令人緬懷，「哲人已遠典範長存，本部感謝廖前部長之貢獻，並將繼續秉持同樣為人民做事之理念，為確保國家安全及社會安定而全力以赴。」

據了解，廖正豪1995年2月25日以第一位台籍、非情治系統出身的法律人身份，擔任法務部調查局局長，任內接連破獲「周人蔘電玩弊案」、「中正機場二期航站相關工程弊案」、「新偕中建設及其關係企業違法超貸案」、「國際票券公司營業員盜取百億資金案」等案，也奠定了他日後執行掃除黑金工作的基礎。

獲得「掃黑英雄」之名，是廖正豪1996年6月自馬英九接下法務部部長，旋即開始執行掃除黑金工作，成為台灣歷史上民意支持度唯一達到96％的法務部部長。並積極推動組織犯罪條例之立法，配合洗錢防制法、毒品危害防制條例、犯罪被害人保護法、證人保護法等的制訂，以及刑法、刑事訴訟法之修正為綱本，並以法務部主導，結合「檢、調、憲、警」的力量。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
過年熬夜2招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

葉毓蘭哀悼廖正豪「永遠的掃黑英雄」！法務部：哲人已遠典範長存

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

年節訂旅館糾紛多　政院提醒：3日前解約可全額退費

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

影／賴清德、吳怡農春節攜手做蛋糕　笑稱「合作比競爭重要」

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

大年初一「本土+16」　另增44例境外移入！　

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

23歲情侶雙載撞廂型車亡！　機車座椅全毀...草叢一片血

葉毓蘭哀悼廖正豪「永遠的掃黑英雄」！法務部：哲人已遠典範長存

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

年節訂旅館糾紛多　政院提醒：3日前解約可全額退費

春節少放爆竹過好年　禁放飛行類、升空類、摔炮類煙火

影／賴清德、吳怡農春節攜手做蛋糕　笑稱「合作比競爭重要」

台北「藍色水路」初二至初六不打烊　走春不怕塞車！搭船漫遊大稻埕

星巴克「荔荔粉巧拿鐵」神來一筆　秒變超夯粉狐狸　網：顏值天花板

浩角翔起＋顏永烈台南「出外景兼家族旅遊」　7娃飯桌上「搶食」

好市多東西便宜「輪胎卻很貴？」　內行曝1大優勢：強在這1點

火燒的寂寞！約美甲店女神吃飯被拒　他「火燒她機車」報復

大腦貪婪機制揭密！　貪心的人「2腦區」可能出問題了

為了9999車牌號　堂姊弟竟「假裝結婚」演夫妻

南韓總統大選4強爭霸！安哲秀「3度參選」　謀求翻轉政局

對著狗連喊招財貓！　舉肉不給「臘腸做指令爆氣」狂碎唸笑翻網友

媒體報導少年遭主管私刑　法官：「請勿模仿」警語字體太小

過年在家殺時間專用！　值得一看的「四大舒壓Up主」

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

政治熱門新聞

2萬人隔離無法吃團圓飯　柯文哲：輕症者隔離有必要嗎？

曾接待賴清德！駐宏國使館1人確診　全團PCR結果出爐

快訊／「掃黑英雄」前法務部長廖正豪傳除夕過世　享壽76歲

憂過完年「到處都是感染源」　柯文哲：每天本土案例都10幾個

前法務部長廖正豪離世！法務部痛心回應

侯友宜掛心外甥納豆　大年初一向土地公祈福

國運籤內容一次看　總統府：多元民俗展現

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

快訊／侯友宜：新北+1「回南部過年才確診」

快訊／新北確診者南下足跡曝　搭捷運到板橋、轉火車到台中＆左營

自主管理期逛百貨　北市不開罰

打過2劑BNT！北市學童家長確診　Ct值24

陳亭妃演媽祖還不夠　劇組有意找她拍續集

快訊／北市還有8萬劑BNT　柯文哲：2/4重啟預約平台

更多熱門

相關新聞

兄弟畫家藝術重生　恭繪四大天王

兄弟畫家藝術重生　恭繪四大天王

法務部矯正署臺中監獄收容人劉士羣，日前獲邀參加於臺中市大墩文化中心舉行的「2021年更生美展」，並成為展出中的主題畫家。他以「天問」為題，展出多件水墨作品，其中的風、調、雨、順四大天王像，是他在監獄舍房全程雙膝跪地，以恭敬虔誠之心恭繪，盼藉此讓上天垂憐人間。

雞蛋缺貨又漲價　法務部出手了

雞蛋缺貨又漲價　法務部出手了

矯正商城虎禮好禮保平安

矯正商城虎禮好禮保平安

遭《自由》影射非法關說居留案　葉毓蘭提告首勝

遭《自由》影射非法關說居留案　葉毓蘭提告首勝

欠20萬罰金300萬賓士遭查封！他乖乖繳清

欠20萬罰金300萬賓士遭查封！他乖乖繳清

關鍵字：

葉毓蘭廖正豪法務部

讀者迴響

熱門新聞

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

即／花蓮3歲童墜水溝命危！家門前玩耍遭沖走

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

離開台積電超後悔「年薪剩45萬」：積極回鍋中

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面