葉毓蘭哀悼廖正豪「永遠的掃黑英雄」！法務部：哲人已遠典範長存

▲前法務部長廖正豪除夕過世，葉毓蘭發文哀悼。（圖／翻攝立法委員葉毓蘭臉書）

記者閔文昱／綜合報導

有「掃黑英雄」之稱的法務部前部長廖正豪，傳出在除夕夜過世，享壽76歲，消息引發各界一片哀悼。國民黨立委葉毓蘭在臉書發文緬懷，廖部長在台灣治安最黑暗的時期，擔任法務部長，是國人心目中的掃黑英雄，「哲人雖逝，典範長存。」而法務部則同樣以「哲人已遠典範長存」，感念廖前部長的貢獻。

立法委員葉毓蘭1日晚間在臉書發文證實，法務部前部長廖正豪在1月31日晚間於醫院因病去世，「廖部長在台灣治安最黑暗的時期，擔任法務部長，是國人心目中的掃黑英雄；卸任後成立『向陽公益基金會』，致力於青少年犯罪防治與反毒教育等。」而她也感嘆，哲人雖逝，典範長存，「部長，我會努力完成您的遺志，請安息。」

▲國民黨立委葉毓蘭。（圖／資料照）

法務部也發出聲明同表悼念，表示廖前部長任內推動掃黑及相關法案、政策制定等具體施政作為，積極維護社會安定，卸任後成立財團法人向陽公益基金會，仍持續與法務部合作，協助推動法治教育、關懷受刑人更生保護等公益事務，深獲外界肯定，也令人緬懷，「哲人已遠典範長存，本部感謝廖前部長之貢獻，並將繼續秉持同樣為人民做事之理念，為確保國家安全及社會安定而全力以赴。」

據了解，廖正豪1995年2月25日以第一位台籍、非情治系統出身的法律人身份，擔任法務部調查局局長，任內接連破獲「周人蔘電玩弊案」、「中正機場二期航站相關工程弊案」、「新偕中建設及其關係企業違法超貸案」、「國際票券公司營業員盜取百億資金案」等案，也奠定了他日後執行掃除黑金工作的基礎。

獲得「掃黑英雄」之名，是廖正豪1996年6月自馬英九接下法務部部長，旋即開始執行掃除黑金工作，成為台灣歷史上民意支持度唯一達到96％的法務部部長。並積極推動組織犯罪條例之立法，配合洗錢防制法、毒品危害防制條例、犯罪被害人保護法、證人保護法等的制訂，以及刑法、刑事訴訟法之修正為綱本，並以法務部主導，結合「檢、調、憲、警」的力量。

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