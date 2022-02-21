國民黨前中常委遭爆是民眾黨金主　柯文哲：錢都還沒捐

記者林銘翰／台北報導

藍白合議題備受討論，外傳前國民黨中常委、有台灣「鎢鋼大王」之稱的廖萬隆，正是台灣民眾黨的重要金主。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲質疑，「錢都還沒捐，怎麼有金主」，他都還沒有看到有捐款進來，這種做法跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已。

▲鎢鋼大王廖萬隆。（圖／記者劉亮亨攝）



媒體報導，據傳廖萬隆身價破500億元，深受柯文哲重視，並會引介商界及藍營地方派系人士。孫文學校總校長張亞中競選國民黨主席時更曾說過，廖萬隆曾答應會幫忙籌款，解決國民黨財務問題。

台北市政府21日下午召開防疫因應記者會，柯文哲受訪時表示，他個人跟廖萬隆算是熟識，「我們常跟企業主聊天，他也會介紹一些朋友，我們就算認識企業，也是正常的交流」。

柯文哲說明，政黨都有政治獻金的帳戶，來自民間的捐款，還是政黨運作很重要的金錢來源，不然政黨沒有辦法運作，民眾黨的所有捐獻都按照中華民國法律標準，「每一筆都有登記最高只能捐多少」。

柯文哲指出，國台辦說遠東是頑固台獨份子的綠色金主，所以在大陸罰一大堆錢，企圖製造寒蟬效應，「可是我看到今天這個新聞，既然我們說我們不要跟大陸一樣，怎麼做出來的事跟大陸蠻像的，很奇怪」。

柯文哲笑說，很多人說廖萬隆是民眾黨的金主，「錢都還沒捐，怎麼有金主」，他都還沒有看到有錢或捐款進來，所以不需要這樣，這種做法跟大陸有什麼不一樣，製造寒蟬效應而已。