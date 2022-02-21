阮昭雄批「大菊為重」是低級笑話　「妳們對選民講得出來嗎？」

▲阮昭雄批民眾黨上樑不正下樑歪。（圖／翻攝阮昭雄臉書）



政治中心／台北報導

面對監察院日前公布的2項台北市政府調查報告，民眾黨發言人楊寶楨提及「大菊為重」，而前台北市副發言人黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相啊！」引發「焦糖哥哥」陳嘉行質疑歧視監察院長陳菊身材。對此，議員阮昭雄批評，民眾黨視上樑不正下樑歪，「大菊為重這種低級笑話，妳們對選民講得出來嗎？」

阮昭雄批評，民眾黨從上到下羞辱女性外表和身材，不是一兩天的事了。過去民眾黨主席柯文哲屢屢發表低級歧視言論，說「陳菊是比較肥的韓國瑜」，上樑不正下樑歪，「現在他的弟子也學會外貌羞辱和錯了硬拗。」

對於「大菊為重」說法引起批評，楊寶楨回應，她與黃瀞瑩要表達嚴正抗議，直指陳嘉行根本就是扭曲事實、亂帶風向，「真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人」。

楊寶楨說，一般講「大局為重」的「重」是指重要性，即便延伸為「大菊為重」，也是指「地位」，就只有焦糖硬要解釋成是「重量」；戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視。

黃瀞瑩則說，超譯就跟「超買」一樣，是一種特殊技能。心中有鬼，看別人都是鬼，像我就相信焦糖所說，真的沒有人會以金錢或其他利益，要逼他退選。我這篇留言很溫和，沒有要批評誰也不需要網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。

對此，阮昭雄指出，許多言語騷擾的人都會辯解我不是那個意思、明明是你想太多。楊寶楨與黃瀞瑩用體態嘲笑花媽，也是硬拗「戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視了。」、「心中有鬼，看別人都是鬼。」年輕政治人物犯錯並不可恥，但不認錯，就是一錯再錯，毫無學習能力和自覺。

針對一份監察院報告引發白綠戰火，「大菊為重」究竟有無失言？柯文哲21日出席防疫記者會時表示，這件事情不要無限上綱，「我也知道他們就是要靠這個⋯也許賺錢、打知名度，但比較好的社會是大事化小、小事化無，希望社會和諧一點，不要一直小事變大事，沒有必要無限上綱。」