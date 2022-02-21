身價500億「親藍金主」轉幫民眾黨？楊寶楨：柯文哲、廖萬隆本來就認識

▲「鎢鋼大王」廖萬隆。（圖／記者劉亮亨攝）

記者袁茵／台北報導

前國民黨中常委、「鎢鋼大王」廖萬隆21日被爆出，是民眾黨的重要金主，經常贊助民眾黨活動，也會支援民眾黨參選人，且外傳身家破500億元的廖萬隆，還曾經引介政商、藍營地方派系人士給民眾黨主席柯文哲認識。對此，民眾黨發言人楊寶楨回應，柯文哲和廖萬隆本來就認識，但也曾介紹民進黨人士，不需將企業家冠上色彩。

今年74歲的廖萬隆出身雲林農村，現為春保森拉天時鎢鋼集團創辦人及總裁，產業跨足兩岸、年營收超過500億，是「中華民國第6屆青年創業楷模」，曾任多屆國民黨中央委員、更是第七任中常委，同時是中華兩岸文化經濟協會理事長，財團法人經國文教基金會董事長，天津市台商企業協會副會長，漳州市台商協會常務副會長，去年國民黨主席選舉則力挺前彰化縣長卓伯源。

不過，21日傳出廖萬隆是民眾黨重要金主，柯文哲經常到他位於立院旁的豪宅密會，並由廖萬隆介紹商界、國民黨地方派系人士給柯文哲認識；此外廖萬隆還經常贊助民眾黨活動，並支援民眾黨參選人，例如台北市議員提名人就曾受邀到廖萬隆豪宅。

針對外傳民眾黨有親藍金主，且柯文哲甚至時常到豪宅密會一事，楊寶楨21日上午受訪時表示，柯文哲和廖萬隆本來就有認識，廖萬隆認為平常有機會可以介紹一些人給柯文哲認識，廖萬隆不只是親藍背景，其實也有介紹民進黨、無黨籍人士，外界不需要將企業家冠上黨派色彩。

楊寶楨回應，可能有些參選人曾和廖萬隆見面，但不一定是到過外傳的豪宅，像她自己也曾於農曆過年後與廖萬隆見面，不過是在外面的餐廳，討論內容包括政治、經濟的意見交流，並非所有都是選舉，加上是不公開活動，所以不方便透露與會人士。

楊寶楨強調，大家餐敘時都會互相聊天、交流，甚至給一些平常觀察的建議，不只有廖萬隆而已，地方上很多長輩也是如此，平常跑選舉和各個地方活動時，認識各界人士屬於非常正常的事情，呼籲外界不用刻意解讀。

▼民眾黨發言人楊寶楨。（圖／民眾黨提供）