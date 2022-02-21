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大陸 大陸焦點 特派現場

初戀大腿內側現「2字」刺青！處男新郎一看秒崩潰：禮金還來

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲大陸一名新婚男子發現妻子的大腿內側刺著「用力」2字，讓他怒提離婚。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸一名30歲的男子日前透過相親，認識了自己的初戀，並在交往3個月後結婚，想不到卻在新婚之夜時，發現妻子的大腿內側刺青有「用力」2字，讓他當場傻眼，斷定妻子在結婚之前一定是一名非常隨便的女人，要求離婚並退還禮金。對此，女子雖同意離婚，但拒絕退還禮金，雙方未來恐怕將以法律途徑來解決。

根據馬來西亞《中國報》報導，大陸北京市一名母胎單身30年的男子日前在媽媽和媒人的安排下，認識了張女並在3個月後結婚，本以為2人將過上幸福的日子，不料男子母親卻發現，兒子婚後不僅感到相當憂鬱，甚至還會找各種理由埋怨妻子，且不肯回家，另她相當納悶。

▲▼刺青。（圖／翻攝自pixabay）

▲老婆的刺青讓男子無法接受。（示意圖／翻攝自pixabay）

最後，在媽媽不斷追問下，男子才表明，是因為在新婚之夜時，看到了妻子的大腿內側刺著「用力」2字，讓身為處男的他看了大受打擊，認為老婆在和他結婚之前一定是相當隨便的女人。而媽媽聽了後，也氣得找女方家長理論，要求離婚並退還禮金。

張女事後同意離婚，同時也坦承，腿上有這個刺青確實是她不對，因為當時比較年輕，做事情太衝動，自己現在也很後悔，而這2個字也讓她的感情路非常艱難，但她強調，自己並非是隨便的女人，「丈夫心裡有疙瘩我可以理解，不過我刺這2個字並沒有違法，因此要離婚可以，禮金部分則是不會退還。」由於雙方最終仍無法達成共識，未來恐怕得在法院對簿公堂。

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