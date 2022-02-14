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出軌妻曝小王的形狀！法官認定「彎的很常見」　綠帽夫求償剩3成

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲出軌人妻爆料小王上床「翹不直」，法官認為生理男性「彎的很常見」，難憑人妻說法認定有性行為。（圖／取自pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一位人夫前年發現自己妻子犯了7年之癢，外遇對象竟是他的吳姓好哥兒們，因此事後依妻子認錯所寫悔過書，怒告吳男4次偷妻行為、索賠共60萬元，還以妻子爆料吳男「命根子」翹不直當佐證。不過，台北地院審理認為，無論「左宗棠」或「于右任」，在「生理男性」都不算少見，並非有力特徵，僅認定吳男與人妻2次過夜不當交往，判應賠人夫20萬元，可上訴。

判決指出，人夫在公家機關工作，2013年8月與妻子結婚，但前年（2020年）他察覺妻子有異狀，追問得知結婚7年的妻子竟然紅杏出牆，而且吃窩邊草，外遇對象居然是他的吳姓好友。

人妻認錯寫悔過書交代與吳男姦情，包括2020年8、9月間，4度在台北、桃園、台中、嘉義的平價摩鐵和吳男上床，人夫氣炸，不甘被好友戴綠帽，怒告吳男破壞他的婚姻、使他精神蒙受莫大痛苦，要求吳男賠償精神慰撫60萬元。

吳男不認帳，推稱人妻寫的悔過書內容不實，質疑對方沒參考任何資料怎能寫出具體時間及地點，但人妻加碼證稱吳男手臂上有日式鬼怪圖樣的刺青，且「命根子」勃起時不是直的，人夫更提出妻子保留的外送訂餐紀錄，指2人份餐點代表妻子跟吳男在摩鐵同享。

法官函詢4家摩鐵，其中2家留存人妻與吳男投宿紀錄，分別是下午2點半入住、下午5點半退房，以及凌晨0時許入住、上午11點半退房，不僅與人妻悔過書所寫時間、地點吻合，第2家摩鐵人員甚至記得2人是走路來開房的。

不過，法官認為，人妻與吳男同處一室不代表必定有性行為，吳男只要穿短袖或背心，就會被人看見手臂刺青，不算隱私部位，至於「命根子」挺不直，無論左彎還是右彎，對於「生理男性」而言也不是少見情形，同樣不能當成有力特徵。

此外，另2家摩鐵函覆沒留存房客登記資料，人妻堅稱悔過書內容都是真的，她和吳男4次開房，有3次是短暫「休息」，1次住宿，而且都有上床。

法官認為，人妻與丈夫沒因此事離婚，證詞有偏頗之虞，依證據只能認定她和吳男2次不當交往，逾越一般男女社交活動分際，破壞人夫婚姻生活和諧圓滿及信任關係，審酌吳男打零工為生，判他應賠人夫精神慰撫20萬元，可上訴。

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