少女酒醒見手臂「捕夢網」氣炸　刺青師還自拍：痛嗎？要進去囉

▲少女酒醒發現手背上的刺青太醜，控告業餘刺青師未經同意刺青涉嫌傷害。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名陳姓少女前年在1場活動喝醉了，醒來發現手臂上有1個大型的「捕夢網」刺青圖，少女覺得太醜，而且她根本沒想刺青，控告楊性業餘刺青師涉嫌傷害；楊男拿出當時自拍的IG限動，他曾問少女「會痛嗎？要進去囉」，少女都能回應，可見少女也同意，結果少女提告超過告訴期，少女父親日前再次提告後也和解，檢察官2度處分不起訴。

陳姓少女在2020年11月12日年僅16歲的時候，到台北市四四南村參加1個市集活動，晚上6點多因為喝醉小睡一下，醒來就發現手背上的刺青圖案，想了很久，才終於下定決心，控告楊姓業餘刺青師。

自己身上滿刺青的楊男到案喊冤，當時經少女同意，才會免費幫少女刺青，他還有IG限時動態，可以證明少女能與他互動，沒有意識不清的問題。當時檢察官調查後，發現少女提告時間已經超過傷害罪的6個月告訴期，因此處分不起訴。

後來少女因故遭政府收容而離家，直到2021年5、6月間返家，少女父親看到少女手上的刺青也氣得快暈倒，另外以法定代理人的身分，再次控告楊男涉嫌傷害，不過，台北地檢署檢察官第2度調查期間，雙方達成和解撤告，楊男再次獲處分不起訴。

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