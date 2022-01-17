兩派械鬥「錢櫃打到醫院」　雞販開賓士被當仇家！無辜遭砍坐輪椅

▲黑衣人誤以為開賓士的刺青男是仇家，攔車砍人，結果受害者只是普通雞販。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市SOGO錢櫃去年11月發生2派人馬大亂鬥，肯姓男子被砍到送急救，幫眾還跟著到仁愛醫院，以為仇家坐賓士車到場尋釁，硬是攔車猛砍，車上2人被斷刀亂拳打傷，結果2人只是剛好路過的雞肉販，未料半路遭遇橫禍，其中1人傷重至今坐輪椅，台北地檢署17日依重傷害未遂等罪，起訴行兇的黃建勳、譚凱恩等7人。

本案發生在2021年11月20日清晨5點多，在錢櫃唱歌的吳姓男子得知女友去其他包廂找朋友時，被人潑水羞辱，吳男帶著自己包廂的朋友，衝進綽號印度的肯姓男子包廂一陣亂鬥，警方快打部隊到場壓制11人帶回派出所，肯男等3人因刀傷被送醫急救。

▲去年11月間的SOGO錢櫃大亂鬥，警方獲報後到場壓制。（資料照／記者邱中岳翻攝）

其中一方人馬懷疑對手要去醫院尋釁，往仁愛醫院集結，清晨6點多，1輛白色賓士經過醫院附近路口，有人看到車上2名男子刺龍刺鳳，喊了一聲，「是他們」，10多人一擁而上，趁賓士在仁愛路口停等紅燈時，狂敲擋風玻璃、打開車門就一陣猛打。

結果事後檢警調查，作在賓士車上的2人只是剛好路過的雞肉販，只是路過時好奇多看一眼卻無辜受害，其中1人手腳肌腱被砍、刀傷深及骨骼，至今需坐輪椅，未來是否痊癒仍有待醫師評估，檢察官調查後，將持刀砍人的黃建勳、譚凱恩依重傷未遂、毀損、強制等罪起訴，其餘5名赤手空拳的被告被起訴依傷害等罪，至於稍早錢櫃大亂鬥事件，因雙方都沒人提告，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

生鮮外送員借廁所竟偷內衣褲 她氣炸報警「覬覦美色」求驗DNA

已婚建商老董迷戀美艷女強人 被逼本票上簽這8字「愛的承諾」

惡質律師淪串證空橋還教唆偽證 毒魔頭走私2500萬海洛因落跑了