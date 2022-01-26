女控遭刺青師父硬上　監視器揭發真相反要賠償丈夫20萬

▲刺青女告男師性侵結局大逆轉，法官判2人各賠人夫20萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄧木卿／台中報導

台中市已婚的黃姓女子去年2月到廖姓男子的刺青店喝酒聊天，2人酒喝多了便到沙發上做愛，黃女先口交、幫打手槍，最後還發生性關係，但黃女事後卻控告廖性侵。檢方勘驗監視器認為2人合意性交，並無強迫，反倒黃女的方姓先生不爽綠帽罩頂，提告2人損害賠償，法官最後判處黃女、廖男各賠20萬元給方男，全案還可上訴。

2021年2月1日，廖男約黃女到店裡修補刺青圖樣，並且聊天喝酒，黃女不勝酒力，只知廖男要清理現場開始修補刺青，不料，黃女恢復意識後，才發現人躺在廖男身上，黃立刻推開廖，黃女事後並控告廖妨害性自主。

廖男辯稱，他已知黃女結婚，但當天黃說已經離婚，他承認有發生性行為，但未違背黃女意願，發生當下他意識不清，無力抵抗黃女，乃被迫與其發生性行為，主觀上並無故意。

檢方勘驗當天店內監視器，發現兩人合意發生性關係，過程中黃女也都處於意識清醒狀態，並無酒醉無法抵抗情事，廖也未以強制手段逼黃女性交。

檢方不起訴後，方男這才得知自己綠帽罩頂，憤而向法院提出民事損害賠償，向2人各求償80萬元，法官認為，2人已逾越一般男女正常交往關係之分際與界限，不法侵害配偶之身分法益，縱認婚姻關係仍維持，信任瑕疵亦已形成，足令原告精神上痛苦，自屬情節重大，因此判賠黃女、廖男各20萬元。