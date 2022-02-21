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南投首批社宅落腳埔里鎮　2026年起可望供260戶家庭申請租賃

▲南投縣首批社會住宅將落腳埔里鎮（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

▲南投縣首批社會住宅將落腳埔里鎮（下同）。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣首批社會住宅「公誠安居」，將落腳在台灣地理中心的埔里鎮：國家住宅與都市更新中心指出，該社宅基地位在埔里酒廠後方的公誠路與德二街交叉口，昔為台糖宿舍，生活機能非常方便，未來將有260戶租賃給有居住需求的民眾。

內政部政務次長暨國家住都中心代理董事長花敬群、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧，16日至埔里公所召開說明會，立委羅美玲立委、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆，縣議員陳宜君、葉仁創、林芳伃，以及埔里鎮代表洪惠梅均與會關心，對於南投縣第一件社會住宅的環境設施、申請方式、申請資格等提出建議。

花敬群致詞時提到，「只租不售」的社宅可讓資源生生不息，幫助剛出社會的年輕人經營家庭、為城市注入新的活水，因此興辦社會住宅及都市更新是總統蔡英文的重要政策，上任後即積極推動、修正法規；截止目前，國家住都中心累積決標戶數已達1萬5660戶。

▲南投縣首批社會住宅將落腳埔里鎮。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

陳宜君指出，「公誠安居」今年開工、最快2025年底完工，將有260戶可供申請租賃，分別有套房式、二房及三房等房型，讓青年朋友除擁有舒適美觀的住房，也大大減輕投入職涯初期、婚育家庭的經濟壓力；葉仁創稱讚地點佳：鄰近市區，周邊有埔里國中小及埔里酒廠、市場等，他也關心未來租金，希望青年朋友真正付得起、住得起。

花敬群回應，該社宅只要年滿18歲、設籍南投縣或在該地就學、就業有需求，家庭成員所得限制及其於公告範圍內無自用住宅者都可申請，對40%優先戶將以經濟及社會弱勢戶為主，租金則依入住資格以市價8折提供計算。

▲南投縣首批社會住宅將落腳埔里鎮。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

▲▼行政院中辦執行長蔡培慧（左）、內政部次長花敬群赴埔里鎮說明社宅興辦計畫。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

▲南投縣首批社會住宅將落腳埔里鎮。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

蔡培慧表示，自過去立委任期間至今，就希望能夠各項政策到位、促進青年回到家鄉南投打拚，也與內政部、廖志城多次討論在南投興建社會住宅的可能性；她感謝台糖提供5280平方公尺土地予國家住都中心興辦，完工後將提供友善托育服務，周邊的綠地及休閒設施也能提供鄰近居民使用。

廖志城說，對南投首批社宅落腳埔里感到榮幸，2025年底竣工後將成為新地標，也可望在2026年提供有需要的縣民申請；他強調埔里有南投唯一的國立大學暨大，希望藉此能吸引更多畢業生留在埔里找工作、安居樂業。

蔡培慧指出，未來包括南投市、竹山鎮、草屯鎮、埔里鎮第二批社宅均在洽詢中，盼讓更多民眾安居；劉啟帆則表示，魚池鄉是南投觀光飯店產業最發達之地，有許多青年從外地來工作、定居或返鄉服務，他也為魚池鄉請命，盼為魚池鄉爭取興辦社宅。

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