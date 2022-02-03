苗栗首座社會住宅105戶拼2025完工　粗估租金萬元有找

▲苗栗首座社會住宅「明駝好室」，基地約460坪，將提供105戶社宅給異鄉學子及就業青年居住。（圖／ 國家住宅及都市更新中心提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

國家住都中心將在苗栗市南苗商圈打造約460坪，共105戶的社會住宅「明駝好室」，預計2025年完工啟用；將滿足苗栗地區學子及就業青年的居住需求；估計以當地租金行情8折計算，1至3房租金約在5000至1萬元內，可望吸引大批民眾前來租房。

國家住都中心表示，苗栗縣首座社宅「明駝好室」位於苗栗市中正路及其1218巷口，近苗栗車站、南苗市場、苗栗地方法院與國立聯合大學二坪校區等，生活交通機能完善。規劃地上11至12層大樓，打造105戶社宅單元。

住都中心指出，此建案將規劃臨路基地退縮、留設綠化空間及搭配景觀綠帶，同時也將因應高齡化社會的需求，規劃設置日照中心，服務在地住戶及周邊居民，創造高齡友善的居住環境。社宅將以7:2:1比例，規劃約74戶1房型（8至10坪）、21戶2房型（16至18坪）、以及10戶3房型（22至24坪），全案預計2025年完工。

據資深房仲表示，基地附近為早年苗栗市的最熱鬧商圈，生活機能良好，除學生租屋族群外，由於附近有法院、醫院、警分局、商業設施等，因此租屋族群分布較廣。社宅若以當地租金行情打8折概估，社宅1房型到3房型，租金落在5000至1萬元間，可望吸引民眾踴躍申租。