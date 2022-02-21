這顆小行星有「3顆月亮」！天文學家首次發現：是四體小行星系統

▲天文學家發現小行星「慫女星」與圍繞其本身的3顆衛星。（圖／翻攝自Twitter@ESO）

記者羅翊宬／綜合報導

人類解開太空謎團，可望有更進一步的發展！因為日前，一顆於19世紀被發現的小行星「慫女星」（Elektra）竟然被泰國天文學家發現了第3顆較小的伴生衛星，成為有史以來第一個被探測到的「四體小行星」系統。

根據《Science alert》，目前人類一共發現110萬顆小行星，其中超過150顆行星至少有1顆以上的衛星伴隨，而於1873年被發現、因厄勒克特拉得名的慫女星是人類發現的第130顆小行星，其直徑約為260公里（160英里），它的第1顆衛星「S/2003（130）1」於2003年才被發現，之間足足差距130年，而第2顆衛星「S/2014（130）1」則直到2014年才被人發現。

不過最新一期的《天體物理學雜誌通訊》（The Astrophysical Journal Letters）卻刊登出令人驚訝的研究結果，由泰國國家天文研究所波爾杜（Anthony Berdeu）所領導的天文學家小組，透過歐洲南方天文台（ESO）超大望遠鏡的SPHERE儀器獲取數據資料，並研發一種新的數據處理算法後，重新審視2014年以來對慫女星的觀測，豈料卻發現更小的第3顆衛星。

▲小行星「慫女星」與圍繞其本身的3顆衛星。（圖／翻攝自Twitter@ESO）

報導指出，慫女星的第1顆衛星直徑為6公里，環繞慫女星軌道的平均距離為1300公里；第2顆衛星直徑更只有2公里，平均軌道距離為500公里；至於最新發現的第3顆衛星則更小，直徑僅約1.6公里，平均軌道距離為340公里。

報導分析，其實要找到這些衛星需要耗上一段時間是有其原因的，因為小行星的體積通常都非常小，且本就光線黯淡，只有在最好的狀態下才會發出微弱的光束，加上任何較小的小行星在軌道運行時都會變得更暗，因此恐怕會被它的母體小行星遠遠蓋過。

至於小行星的衛星是如何形成，去年一項研究發現，一顆名為「艷后星」（Kleopatra）的小行星，其2顆衛星可能是由小行星自體噴發出的塵埃所形成，不過目前天文學家仍未知該衛星形成機制有多常見。

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