烏克蘭總統反對盟軍進駐！稱加深局勢緊張：沒必要讓盟軍面對俄侵

▲烏克蘭總統澤倫斯基認為，盟軍的存在反而只會讓緊張局勢升溫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統拜登、國務卿布林肯相繼警告，俄羅斯恐於近期向烏克蘭發動攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）受訪時堅決表示，沒有必要讓外國盟友部隊面臨俄軍入侵，他認為盟軍的存在反而只會讓目前的緊張局勢升溫。

根據《法新社》報導，澤倫斯基於當地時間17日受訪時表示，「我們不想提供俄羅斯任何額外的（入侵）理由，讓他們認為我們（烏克蘭）這裡有（外國軍隊）的基地，他們必須『保衛』自己！」

面臨俄烏衝突升溫、戰爭恐怕一觸即發，澤倫斯基認為烏克蘭沒有必要讓盟軍面臨俄羅斯入侵，稱盟軍的存在可能只會讓緊張局勢升溫，「我們（烏克蘭）的領土上並不需要插著外國國旗的士兵，這並非我們要求的，否則整個世界都會變得不穩定。」

不過澤倫斯基同時也向西方盟友提出他的需求，「但我們想要的是其他一切！我指的是烏克蘭的西方盟友所提供的資金與抵禦武器。」

報導指出，拜登先前曾堅決且明確地表示，不會派遣美國軍隊進入烏克蘭作戰，同時呼籲烏克蘭境內的美國公民即刻離境；而包括英國在內的部分北約成員國也已經開始撤出駐紮在烏克蘭、協助訓練烏克蘭武裝力量的軍事人員。

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