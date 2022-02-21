男性確診恐致睪丸萎縮！香港研究：發炎出血「壞光光」　性慾降低

▲香港傳染病學者發現，男性感染新冠肺炎恐怕導致睪丸受損。（示意圖，非當事者／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

感染新冠肺炎後，就算成功康復，也會留下諸多後遺症，包含嗅味覺短期內無法恢復、腦霧現象。香港學者以倉鼠進行實驗，證實男性染疫後不僅導致睪丸疼痛、尺寸變小萎縮、重量變輕，甚至還會因男性荷爾蒙降低而導致性慾、生殖能力低下，失去過往男子氣概，恐怕將無法重振雄風。

根據《南華早報》、《英文虎報》，香港病理學專科醫師、傳染病學權威專家兼香港政府防疫專家顧問團成員袁國勇（Yuen Kwok-yung）領導香港大學微生物學系的研究團隊，利用2組倉鼠進行實驗，其中一組感染新冠病毒、另一組感染流感病毒，透過倉鼠的鼻子傳播感染病毒，雖然之後倉鼠出現輕微的肺炎症狀，無須治療便可自行痊癒，但在生殖器官上卻招致永久性的傷害。

研究團隊發現，倉鼠在感染新冠病毒後的42至120天之間，近半睪丸出現不同程度的受損，睪丸尺寸出現驚人萎縮，不僅體積、重量明顯減少，就連倉鼠的性激素分泌也跟著明顯下降，包括精子數量、血清睪固酮（serum testosterone，助於雄性性徵發育的雄性荷爾蒙）在感染後的4至7天內急遽下降。

研究團隊用顯微鏡觀察後發現，倉鼠生殖器官出現急性炎症、3分之1的倉鼠睾丸出現水腫、19%的倉鼠睪丸出血，甚至還出現細精管壞死與精子停止生產的症狀，絕非7個慘字可以形容。

▲研究團隊利用倉鼠進行實驗，發現其染疫後出現一定機率的睪丸受損。（示意圖／取自Pixabay）



報導指出，其實香港大學研究人員就曾表示，先前的研究報告稱部份感染新冠肺炎的男性患者會出現睪丸疼痛的症狀，而新冠男性死者的解剖報告甚至稱，患者生前1顆、甚至2顆睪丸出現炎症，且細胞受損嚴重，不過這項研究中的男性精液裡，並沒有發現新冠病毒。

袁國勇表示，「人類男性感染新冠病毒後恐怕對睪丸產生影響、同時降低生育能力，即便康復後仍有一定機率無法恢復正常，因此男性患者在從新冠肺炎恢復時，因意識到病症可能造成性慾、性功能減退的問題。」

據悉，此項研究已經被同意發表在牛津大學所出版的知名權威醫學期刊《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）上。

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