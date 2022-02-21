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女性停經新冠死亡率激增2倍！瑞典建議荷爾蒙療法：死亡率降低53%

▲▼女性荷爾蒙「雌激素」能降低女性患者新冠死亡率。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲女性荷爾蒙「雌激素」能降低女性患者新冠死亡率。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

新冠肺炎疫情至今持續2年，隨著新增確診者數隨Omicron病毒擴散而激增，各國政府全面聚焦降低重症、死亡率。不過，瑞典與芬蘭在一項聯合研究中指出，女性荷爾蒙能有效降低新冠死亡率至53%；而若減少女性荷爾蒙分泌，包括女性更年期停經、或是因治療乳癌而降低雌激素分泌者，則新冠死亡率恐怕會增加高達2倍以上。

根據韓媒《News1》報導，瑞典于默奧大學、瑞典哥特堡大學、芬蘭赫爾辛基大學近日在《英國醫學期刊》（BMJ）發佈研究成果，內容指出女性荷爾蒙「雌激素」（estrogen）分泌的多寡與新冠死亡率的高低息息相關，體內雌激素分泌愈多則愈可有效降低新冠肺炎死亡率，反之則提升死亡風險，2015年爆發的中東呼吸症候群（MERS）死亡率也同樣受到雌激素多寡所影響。

研究團隊分析2020年2月至9月瑞典公共衛生局、瑞典統計局1萬4685名女性新冠患者資料，其中有227名女性患者（2%）因罹患乳癌而接受相關輔助療法減少雌激素產生；還有2535名女性患者（17%）則為緩解更年期症狀而接受荷爾蒙補充療法（HRT）提升雌激素分泌；另外還有1萬1923名女性患者（81%）為研究對照組，並未接受任何提高或抑制雌激素分泌的治療。

結果顯示，減少雌激素分泌的女性新冠患者，其死亡率與對照組相比高達2倍；接受荷爾蒙補充療法提升疵激素分泌的女性患者的死亡率則低於對照組54%。研究團隊在考量患者的年齡、年所得、教育水準、身體健康狀後重新進行分析，結果更顯示，接受荷爾蒙補助療法患者的死亡率降低了53%。

研究也指出，年齡與新冠肺炎死亡率也有相互關係，患者年齡每增加1歲，其死亡率就增加15%；而若每增加罹患一項慢性疾病，則死亡率會增加13%。

在經歷更年期、停經後的女性在感染新冠肺炎後病情會演變至重症。研究團隊認為，為減緩女性染疫後演化至重症的速度，在新冠治療上是否追加導入荷爾蒙療法，將提升雌激素分泌的藥物做為延緩停經女性演化至重症的治療方式，有必要進行後續相關研究。

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