老翁遭截肢慘死路邊！　警曝生前「詭異1舉動」：他和凶手說好了

▲國外一名老翁在公園遭熟識的男子截肢，不久後被發現陳屍路邊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

澳洲發生一起案情詭異的殺人案，一名66歲老翁被發現陳屍於路邊，但屍體卻少了一條小腿。據報導，老翁死前被一名36歲男子拿圓形電鋸截斷膝蓋以下的腿部，而電鋸卻是老翁自行提供的，男子隔日遭到逮捕。警方初步判定，兩人事先已經「協議」好要進行截肢。

《紐約郵報》引述澳媒報導，警方稱，66歲死者和36歲男嫌互相認識，兩人19日凌晨4時前一同驅車前往昆士蘭州海岸小鎮因尼斯菲爾（Innisfail）的一座公園，兩人一起坐在樹下大約20分鐘後，可怕的「截肢手術」開始了。

▲警方稱，犯案用的圓鋸機是老翁的所有物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

警方表示，男子用圓鋸機從老翁膝蓋以下部位，鋸斷了一條小腿，隨後攙扶著老翁回到車內，之後獨自步行離開現場，不過，他使用的圓鋸機是老翁所持有的。報導指出，66歲死者後來被發現一名快遞人員發現陳屍於街道上，才讓事件曝光，隔天36歲男嫌遭警方逮捕，並被指控謀殺罪，預計於21日出庭。

代理督察探長亨特（Gary Hunter）表示，目前尚不清楚兩名男子的關係，但警方認為他們之間互有協議，要為老翁進行截肢，「在我34年的警職生涯中，從未經歷過現今面臨的這種情況。」據悉，警方並未進一步說明「協議」的細節，也無法確認案件是否涉及毒品濫用。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》