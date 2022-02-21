隔夜雞肉麵引發敗血症！　學生吃完手指、雙腳全截肢

▲英國一名學生在吃完冰了一晚上的食物後引發敗血症。（圖／翻攝YouTube「Chubbyemu」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國一名學生在吃完朋友前天從餐廳外帶回來剩下的雞肉麵條後，身體立刻出現不適症狀，之後更演變成敗血症必須截肢。

《每日星報》引述《新英格蘭醫學雜誌》的一則病例，被稱為「JC」的年輕人吃了朋友前一天從餐廳外帶回來的雞肉麵條後，突然引發嚴重高燒，被送到醫院急診時心率已經上升到每分鐘166次。

該名學生的病歷並未註記有任何過敏，小時候該接種的疫苗也已經接種，而且還是個很少喝酒的人，不過他每周會抽上2包菸，每天也都會吸大麻。急診後JC的情況惡化，院方必須聯絡出動直升機將他送至另一間大醫院治療。

報告中指出JC在入院前20個小時的情況良好，之後吃了雞肉麵條等剩菜剩飯後出現腹痛和噁心，到了入院前5小時，皮膚已經呈現紫色，後來證實他受到侵襲性細菌感染，導致腎臟衰竭，血液開始凝結。

血液報告顯示對腦膜炎奈色菌呈陽性反應，白話來說就是致命敗血症的一種。醫師認為JC是透過唾液感染細菌，而事實上他在16歲時並未完成腦膜炎球菌疫苗的追加劑注射，這個缺漏導致細菌得以侵入他的身體。

JC皮膚發紫外，手指上組織也變成壞疽，下肢也有壞疽情況，最後為了救命，醫生必須將他的手指進行部分截肢，膝部以下也得截肢，才終於救回JC一命。

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