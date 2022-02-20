　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日經：俄烏危機影響深遠　中國恐得利亞洲蒙風險

▲▼2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「日經亞洲」昨天分析指出，俄羅斯與烏克蘭持續不斷的危機不只衝擊歐洲，也會讓亞洲蒙受新的安全威脅，日本等強權應分析俄烏衝突對地緣政治的影響，據此調整政策。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）這篇文章指出，日本政府正討論因應俄烏危機的多項議題，包括若俄國發動侵略、日本可能祭出的經濟制裁，以及確保能源穩定供應的相關措施。

日本得就是否制裁莫斯科做出艱難決定，但他們面臨的諸多複雜挑戰不僅於此，美俄關係劍拔弩張也可能衝擊亞洲地緣政治，日本必須有所因應。

挑戰之一，俄羅斯遠東地區（Russian Far East）附近的美俄軍事緊張可能升高。俄國部隊已擴大在日本海（Sea of Japan）與鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）的活動，日本主管國家安全的決策者與自衛隊高層都在密切注意情勢發展。

舉例來說，俄國除了在去年12月宣布遠東地區將由新核動力潛艦執行任務，並在千島群島（Kuril Islands）島鏈中心附近的無人島馬圖阿島（Matua Island，日本稱松輪島）首次部署了地對艦飛彈。

1月底至2月間，俄國太平洋艦隊在日本海與鄂霍次克海執行大規模海上演習，出動約20艘戰艦與其他船艦。2月12日，莫斯科表示，一艘美國潛艦侵入俄國正在進行海軍演習的太平洋領海，但美國否認在俄國海域有軍事行動。這起事件可能是美俄區域緊張升高的另一跡象。

上述種種事件反映伴隨俄烏危機而起的深遠影響，由於莫斯科軍事策略使然，東亞安全情勢無可避免會受到衝擊。

俄國在鄂霍次克海部署的核動力潛艦艦隊，是一旦爆發核戰，俄國可能用以攻擊美國本土的最後武器。

俄國認為，其存續仰賴的正是這些潛艦，為保護這支重要的核潛艦艦隊，俄國軍方正在加強其在鄂霍次克海與周邊地區的軍力，那無可避免地會讓日本四周的俄美部隊緊張升高，俄國部隊和日本自衛隊關係也將更趨緊張。

根據了解俄國軍事的專家，莫斯科認為所謂的「北方四島」（Northern Territories）是其保護鄂霍次克海「防線」一環，但日本也宣稱擁有這「北方四島」主權。莫斯科可能對這些戰略重要性日漸升高的島嶼增兵，對希望奪回主權的日本將是一大打擊。

▲▼烏克蘭士兵在東部頓內次克（Donetsk）地區進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭士兵在東部頓內次克（Donetsk）地區進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭危機也可能讓日美針對中國的防衛策略更趨複雜。

美國總統拜登1月26日對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）幾大關鍵安全要求做出的書面回應更凸顯上述可能性，拜登雖拒絕俄國禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的要求，但為緩解雙方關切，提出了多項提案。

那些提案包括美俄就限制短程與中程陸基飛彈部署進行會談、確保在歐洲的軍事演習更具透明度、美國揭露在羅馬尼亞與波蘭的飛彈防禦基地資訊以換取俄國兩座飛彈基地部署資訊等。就算這些提案有助緩解美俄關係，卻也可能讓中國軍方漁翁得利，反升高亞洲安全風險。

最讓人擔心的是針對短程與中程飛彈進行雙邊談判這項。根據美俄在1987年簽訂的「中程核飛彈條約」（ Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty），美俄禁止持有射程在500至5500公里的陸基飛彈，條約簽訂後，不受此條約約束的中國打造了合約所述的飛彈，現在據信部署1000多枚此類飛彈。

中國的海軍與空軍戰力原即已超越美國在亞洲的戰力，飛彈優越性會讓軍事平衡更傾向對中國有利，嚴重破壞台灣海峽、東海與南海穩定。川普政府因為擔心那點宣布退出「中程核飛彈條約」，若拜登政府重新恢復對飛彈部署的限制，除非中國加入新約，亞洲安全必將更受影響。

美國提案中增加軍事演習與飛彈防衛基地透明度一項僅涵蓋歐洲，但據外交界消息人士指出，蒲亭可能要求亞洲也納入美俄武器管制框架。蒲亭希望限制美國與日本、韓國等盟邦的聯合軍演，同時取得日韓飛彈防衛系統資訊。由於美國不可能同意這些要求，莫斯科幾已確定會與中國密切合作，來削弱美國與日、韓、澳洲等此區重要盟邦的聯盟。

中俄2月4日發布聯合聲明批評英美澳3國AUKUS協議，以及反對美國在亞洲部署中程飛彈。

日本政府也已針對亞洲新安全發展對拜登政府非正式表達關切，但被烏克蘭危機搞得焦頭爛額的拜登，對這場危機可能造成的亞洲影響，可能無法付出足夠的注意力。

因此，日本、韓國、澳洲、印度等區域強權須與美國密切合作，確保拜登政府不會忽視亞洲蒙受的新安全風險。

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
賴慧如寒流拍攝突暈倒！　現場驚險照曝光
王力宏才爆離婚成功　Yumi悄「三度改名」最新動向曝
25歲男激戰女友好幾回　包皮腫2倍變色「差點剁掉」
嗆「跪著滑會拿金牌」　黃郁婷回完關粉專...波特王又開酸
求婚照被提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應
挑戰冷門飲品！　他連喝6家驚豔「被店員騙了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲童遭母「封口鼻」虐死！警上門才知：其他兄弟姊妹早死光

不讓孩子熬夜！虎爸裝干擾器「害全村斷網」　政府找上門要坐牢了

日本3月重啟國門！日媒實測「超嚴格入境」：至少在機場乾等8小時

金正恩「亡父穿搭」綠夾克+墨鏡　帥又顯瘦！北韓人認證：很有感

日經：俄烏危機影響深遠　中國恐得利亞洲蒙風險

親俄份子：烏克蘭政府軍發動攻擊失敗「損失慘重」　釀2平民死亡

加州警用直升機「失控旋轉」墜海　1死1命危！失事前畫面曝

少女星巴克被陌生男子搭訕！　下秒收到店員「神秘字條」暖炸

日餐廳店長偷歡人妻　每週4次內用區壞壞！大搞「深夜食堂」不倫戀

巴西山城洪災增至152死！近35年來最慘重　民宅遭毀畫面如戰場

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

金宇彬.李光洙.林周煥組「BBS」要贏BTS？　《社長2》高帥工讀生...居民問：你哪位？

7歲童遭母「封口鼻」虐死！警上門才知：其他兄弟姊妹早死光

不讓孩子熬夜！虎爸裝干擾器「害全村斷網」　政府找上門要坐牢了

日本3月重啟國門！日媒實測「超嚴格入境」：至少在機場乾等8小時

金正恩「亡父穿搭」綠夾克+墨鏡　帥又顯瘦！北韓人認證：很有感

日經：俄烏危機影響深遠　中國恐得利亞洲蒙風險

親俄份子：烏克蘭政府軍發動攻擊失敗「損失慘重」　釀2平民死亡

加州警用直升機「失控旋轉」墜海　1死1命危！失事前畫面曝

少女星巴克被陌生男子搭訕！　下秒收到店員「神秘字條」暖炸

日餐廳店長偷歡人妻　每週4次內用區壞壞！大搞「深夜食堂」不倫戀

巴西山城洪災增至152死！近35年來最慘重　民宅遭毀畫面如戰場

7歲童遭母「封口鼻」虐死！警上門才知：其他兄弟姊妹早死光

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

李陣郁「端活」名字6種解釋！《不可殺》糾結600年的淒美結局

太暖心了！冬奧吉祥物摔倒　羽生結弦衝上去攙扶

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

賴慧如忍寒流拍攝突暈倒！　「氣喘發作」現場驚險照曝光

男1天只吃1餐胖到130kg住院　醫無奈：他那餐是「10個人的份量」

不讓孩子熬夜！虎爸裝干擾器「害全村斷網」　政府找上門要坐牢了

米蘭達新隊友最速162　零下7度也堅持牛棚練投

目標不只打敗泰迪　餅總喊話：還要打敗德保拉

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

國際熱門新聞

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

他把嫩妹送入房　淫魔富商密友獄中吊死

強生：俄國將發動「二戰以來最大戰爭」

俄軍進行大型核武軍演　飛彈全數命中目標

烏克蘭遭砲擊再增2死！　澤倫斯基要求會見普丁

公主抱羽生結弦6次的男人！　羞讚：肌肉品質高

英相強生：忽視烏克蘭＝給台灣危險訊息

俄羅斯已準備攻擊　美國防部長回應

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

俄烏僵局將如何演變？　專家分析3種可能狀況

譚德塞：「疫情終結」的想法很危險

更多熱門

相關新聞

加州直升機「失控旋轉」墜海　最後畫面曝

加州直升機「失控旋轉」墜海　最後畫面曝

美國加州19日晚間發生警用直升機墜海意外，地點位於巴爾博大道（Balboa Boulevard）以西的新港灘（Newport Beach）附近海域。這架直升機隸屬杭亭頓海灘（Huntington Beach）警局，警方已經證實此事。二名飛行員獲救送醫，其中一人傷重不治，另一人情況危急。

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

日餐廳店長偷歡人妻　每週4次內用區壞壞！

日餐廳店長偷歡人妻　每週4次內用區壞壞！

烏東親俄份子：政府軍發動攻擊失敗「損失慘重」

烏東親俄份子：政府軍發動攻擊失敗「損失慘重」

傳美FDA考慮授權接種第4劑！最快今秋開打

傳美FDA考慮授權接種第4劑！最快今秋開打

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏北美要聞日韓要聞紐澳要聞國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　她怒公開「主動應徵」截圖

他「上了好兄弟嬌妻」美夢成真！富商崩潰賣妻

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面