等了2年！澳洲重開國門振興觀光　完整接種疫苗旅客免隔離

▲澳洲自2020年3月封鎖邊境，如今重開國門，讓許多家人與朋友得以團聚。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲歷經將近2年封鎖邊境的日子後，21日起向已接種疫苗的國際遊客開放國界，首日迎來56個國際航班，其中27架降落在雪梨。依據最新規定，已接種疫苗的遊客可在無需隔離的狀態下，前往西澳以外的所有地區。

綜合BBC、法新社報導，澳洲21日正式開放邊境後，來自美國洛杉磯的第一架國際航班已於當地上午6時20分落地，接下來會有從日本東京、加拿大溫哥華、新加坡的班機陸續降落。部分民眾聚集在雪梨機場含淚團聚，其中一名女孩更與她的祖父深情擁抱，更說「我非常想念他，這次的旅行我已經期待很久了」。

▲▼ 澳洲重啟邊境首日將有56個國際航班降落。（圖／路透）

依據澳洲最新防疫規定，已接種疫苗的外籍遊客可在無需隔離的狀態下，前往西澳以外的所有地區；若想到西澳必須等到3月3日，且必須接種3劑疫苗才能進入。

澳航預計本週將載運超過1.4萬名乘客來到澳洲，外界預期，因疫情受到重創的旅遊業將迎來復甦。貿易旅遊部長特漢（Dan Tehan）表示，未來將出現非常強勁的反彈。邊境開放首日總計56個國際航班降落澳洲，數量遠低於疫情爆發之前水準，不過總理莫里森表示，隨著時間推移，來到澳洲的航班將會越來越多。

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