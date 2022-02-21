64％受雇者薪水不到4萬　國民黨：蔡英文對低薪束手無策

▲國民黨團召開「終結低薪 蔡政府束手無策」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院主計總處在17日公布，民國110年全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，年增1.93%，每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%。但較2020年的41,437元年減0.04%，是5年來首次負成長。國民黨立院黨團今開記者會批評政府對改善低薪束手無策，黨團總召曾銘宗表示，有64％受雇者的經常性工作收入不到4萬，低薪非常嚴重，總統蔡英文找不出解決方案。

國民黨團具體主張：一、去經濟成長率高達6.28%，實質經常性薪資卻是負成長，經濟成長結果誰拿走了？二、請蔡政府兌現106年12月29日蔡英文總統的承諾，盡速提出解決低薪的有效方案。三、政府近期如果不提可行方案，國民黨團會代位提出解決低薪方案，確保年輕朋友及廣大勞工權益。

曾銘宗指出，雖然去年經濟成長率6.28%，但是經常性薪資卻是負成長，低薪問題根本沒有解決。民國109年各國薪資比較，我國每人每月總薪資遠低於鄰近國家：台灣5萬4千元、香港6萬元、日本8萬1千元、韓國8萬2千元、新加坡11萬元(新台幣)，低薪情況相當嚴重。

更嚴重的是，民國109年受雇者每月主要工作經常性收入中，共有914.4萬名受雇者，低於3萬元者占30%，月薪不到4萬元者占64%。曾銘宗表示，低薪不但造成不敢結婚、生小孩，更買不起房子，最重要的是人才大量外流，對國家經濟重大衝擊，已經是國安問題，相信總統蔡英文已經看到問題，但是找不出解決方案。

副書記長謝衣鳯表示，蔡英文在民國106年上台之後就宣示要解決低薪問題，但是低薪問題仍存在社會之中，深究其原因在於企業盈餘分配問題，企業老闆不願將盈餘分配給員工；2018年中央銀行總裁楊金龍建議政府部門，以稅務與補貼方式，提高企業為員工加薪誘因，但是政府部門並沒有進一步提出法令修改或是行政作為，提高企業為員工加薪的誘因。

其次，我國的勞工結構目前以服務業為最主要，在民國109年服務業的GDP規模達到12.1兆元占整體產業61%，就業人口達687.9萬，占整體就業人口60%，但是服務業的薪資相較比東南亞國家而言來得低。

謝衣鳯指出，服務業非典型勞工是逐年增加，不論是部分時間、臨時性或人力派遣等，就業人數比率在這20年來從6.24%增至6.97%；然而，服務業的薪資成長率65%，遠低於工業、製造業的76%。以上數字代表在產業結構上必須調整，加速服務業產業化，將台灣過剩的資金導入服務業，可參考南韓的醫療、影視、觀光等高附加價值產業，和新加坡金融相關產業的鬆綁，讓外資導入台灣金融產業，帶動金融業薪資高水平。

謝衣鳯表示，我國教育政策失能，也是造成低薪問題之一。民國85年廣設大學從24所，到109年的126所，30年間暴增102所，但是這20年來畢業生的薪資，從2萬8千16元增加到2萬9千819元，僅增加了1千803元，這代表教育政策並沒有與產業政策相互結合所造成。謝衣鳯指出，唯有教育政策改變加上產業政策鬆綁，才能夠有效改變「畢業即失業」青年就業問題和整體勞工低薪問題。

藍委林奕華表示，令人遺憾的，主計總處公布民國110年全年每人每月經常性薪資平均數之後，蔡政府就拿著美麗的數字忙著大內宣，稱每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%，結果在網路上遭網友發表道歉文，「抱歉，我拉低了全國平均薪資」大酸蔡政府。

林奕華諷刺，蔡政府繼上回20元蚵仔麵線後，再一次離人民太遠的實際應證。民國110年每人每月經常性薪資，受到通膨影響，實際年減0.04%。從行業別來看，除了製造業、出版影音傳播資通業、金融保險業外，其他行業別薪資都是負成長；其中藝術、娛樂及休閒服務業-4.74%為最嚴重，政府為何不拿出來做檢討呢？

林奕華指出，主計總處的薪資報告中，就行業別看，2021年全體受僱員工每人每月總薪資平均為55,754元，其中海洋水運業14萬7,586元最高、金融服務業12萬2,233元，相對於汽車客運業29,261元、美髮及美容美體業29,888元，如此落差這麼大的數字，為何蔡政府視而不見？

林奕華說，台灣整體低薪問題嚴重，過去所謂青年低薪，現在只要不在特定行業別，無論年齡、地區都是低薪，這些才是主計總處公布薪資數據背後真正的意義，蔡政府有看到嗎？