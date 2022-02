加州直升機「失控旋轉」墜海　失事前畫面曝！2人送醫狀況不明

▲ 民眾拍下直升機墜海前的畫面。(圖/翻攝自Twitter/@aslann)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國加州19日晚間發生警用直升機墜海意外,地點位於巴爾博大道(Balboa Boulevard)以西的新港灘(Newport Beach)附近海域。這架直升機隸屬杭亭頓海灘(Huntington Beach)警局,警方已經證實此事。二名獲救的飛行員被送往醫院,目前狀況不明。

We can confirm that our police helicopter, HB1, crash landed in the Newport Beach area. Rescue efforts are underway & more information will be released when available. — Huntington Beach PD (@HBPoliceDept) February 20, 2022

杭亭頓海灘警局稍早於推特發文證實,一架HB1警用直升機在新港灘墜毀,已經展開救援。有民眾目睹飛機入水時已經失去控制,認為飛行員駛入水中是為避免損失擴大。也有目擊者看見飛機在空中旋轉,拍下墜落前的畫面上傳推特。

橘郡消防局及新港灘救生單位第一時間趕抵現場救援,當局透露,已經救出機上二名飛行員,送往創傷中心治療。多名目擊者認為,機上有還有第三人仍受困水下的機身中,但此說法未獲證實。

It looked like a police helicopter. It was right above us and we saw it spinning / auto rotating pic.twitter.com/JqatKMfeen — Aslan Noghre-kar (@aslann) February 20, 2022

Aerial photos Huntington Beach PD helicopter crash Newport Beach pic.twitter.com/JoK7K7idp4 — SoCalNewsMan (@SoCalNews854) February 20, 2022

▼推特上流傳疑似直升機墜海前的畫面。