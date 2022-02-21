慢飛天使弄丟腳踏車好難過　南投警積極找回讓她笑了

▲「慢飛天使」自行車不見了，中興分局派出所長耐心協助尋回（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

有心智障礙的南投市許姓少女年前騎著腳踏車出門，不慎將腳踏車遺失，在春節假期傷心不已，母親不忍而報警求助；儘管許小妹連遺失日期都說不清楚，警方在春安工作最繁忙之際，還是積極調閱路口監視器畫面、找遍大街小巷，終於幫她找回愛車，也讓「慢飛天使」破涕為笑。

中興警分局指出，中興派出所警員馬泓毅春節連假某天上午接獲張姓婦人到所報案，表示有心智障礙的14歲女兒許姓少女騎腳踏車出門、卻走路回家，經詢問也不確定何時將車騎出門，故向警方求助尋找；馬泓毅詢問許小妹常走的路線，研判腳踏車可能遺失在南投市中興路上，隨即調閱周遭監視器搜尋。

未料，許小妹所表述日期竟前後相差2天，加上春節為勤務最吃重的時期，都讓警方煞費心思；不過府西派出所長吳文平心思細膩，穿梭大街小巷後，終於在當日下午5時許，在南投市中興一路巷道內發現一輛腳踏車，立即聯絡張姓母女前來，經確認為她們遺失的白色腳踏車。

張婦表示，女兒因腳踏車遺失傷心了好幾天，警方竟在一天之內就將腳踏車尋回，對警方認真的態度以及處理的細膩，給予高度肯定及感謝。