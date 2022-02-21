警連轟4槍畫面曝！女詐欺犯拒檢開車落跑　直衝生態池下場超慘

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名女通緝犯開車行經裕民路185巷口，遇到警方攔檢，她不但不停，還加速逃逸企圖衝撞，警方立即拔槍朝左前輪開4槍，女通緝犯逃逸過程中還擦撞一名女機車騎士，後來車輛失控衝進路旁生態池內，警方循線將他逮捕。

▲警方攔查張姓女通緝犯，她攔檢不停衝撞警方，警員開4槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日下午4時許，土城分局清水派出所在執行巡邏勤務，發現27歲張姓女子開著紅色廂型車形跡可疑，於是上前攔檢，就在輸入張女身份後，發現她是新北地檢發布的詐欺通緝犯，立即要她下車，張女見身份曝光馬上猛踩油門要逃離，還企圖衝撞警員。

▼警方攔查張姓女通緝犯，她攔檢不停衝撞警方 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員沈奕承隨即拔槍朝箱型車左前輪開了4槍，但仍被張女開車逃脫，過程中行經中央路一段143巷口，與52歲黃姓女機車騎士發生擦撞，幸好女騎士僅受到擦挫傷；張女開車跑到板橋區四川路、高爾富路左轉時，失控衝進路旁生態池，張女狼狽爬出車外遭趕到的警方逮捕，訊後將依詐欺通緝移請偵辦。

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▼張姓女通緝犯擦撞機車女騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼張女失控衝進水池狼狽被逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）