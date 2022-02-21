台中港引水人落海不治　妻嘆「遇到了沒辦法」：他已經很小心了

記者游瓊華、白珈陽、林冠吟／台中報導

台中港21日上午11時傳出一起引水人落海身亡的意外，這起意外更是台中港10年以來首例。落海的引水人鍾朝昌，疑似因為鄰近中午台中港海象不佳，在攀登至輪船的途中被海浪擊中落海，在低溫海水中苦撐20多分鐘，仍因失溫不治。鍾男的妻子聞訊也從高雄趕來，紅著眼眶表示，「平常都有跟他來，就這次沒跟他來」，未料就傳出憾事。

▲台中港引水人落海不幸罹難。（圖／記者游瓊華翻攝）



鍾朝昌（58歲）擔任引水人已有8年資歷，2013年考上引水人，隔年才開始正式職業至今。和鍾男共識10餘年的同事難過地表示，鍾引水經驗豐富，身體素質也相當不錯，20日才成功拯救斷纜擱淺的巴拿馬籍祥富輪，未料今天卻發生不幸。

鍾男的妻子也急忙從高雄趕到台中，全程紅著眼眶處理丈夫的後事，受訪時強忍悲傷但忍不住哽咽，表示丈夫工作認真，平常她也會跟著丈夫一起到台中港工作，只有這次沒跟著上來，就傳出丈夫不幸被海浪擊中落海的憾事。和鍾男一起共事的同事，聞訊趕到也難掩悲傷，當場痛哭失聲。

▲台中港引水人落海妻子聞訊從高雄趕來，難忍悲傷。（圖／記者白珈陽翻攝）



鍾妻指出，有鑑於冬季東北季風吹拂台中港，海象惡劣，丈夫自已也會特別留意，行動時會小心謹慎，未料卻在攀登輪船途中，突遭海浪擊中落海，「遇到了也沒辦法，還是要處理，他已經很小心了，但天氣這樣也沒辦法。」儘管鍾男落海後，一旁同事見狀緊急將他救起，但由於冬季海水溫度僅有14至15度，鍾男浸泡在冰冷海水中20多分鐘，被救起時已無生命跡象，緊急送醫後仍告不治。

▲台中港引水人落海不治。（圖／記者游瓊華翻攝）



引水人職務特殊，最為人所知的莫過於引水人每月高達40萬至80萬元的薪資，儘管其薪資優渥，但該職業其實具有相當大的專業性與危險性，除了要算準走出小船的時機以外，還要冒著生命危險爬上5層樓高的貨輪，稍有不慎就有可能落海喪命，又或是因沒算好輪船與海浪間起伏的距離，而被船隻夾死或斷手斷腳都不算罕見。

要擔任引水人門檻頗高，首先需有擔任大型船隻船長3年以上資歷才能報考，鍾朝昌自高雄海專畢業後，曾待過長榮、中油，擔任船長已有7、8年經歷，2013年考上引水人，在台中港附近買下一間小套房，平常就住那，20日救援擱淺祥富輪直到下午2時許，21日清晨5點起來工作，上午11時許不幸發生意外。