女童「頭髮遭排水孔吸入」困泳池溺斃！　父搶救崩潰：頭髮全纏住

▲巴西9歲女童戲水時頭髮不慎被泳池內的排水孔吸入，被困在水中溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名9歲女童日前和家人在泳池戲水時，頭髮不慎被泳池內的排水孔吸入，她當場被困在池裡無法掙脫。女童父親見狀後立刻跳下水救人，但她的頭髮還死死地纏在排水孔裡，當女童被抱上岸時，早已失去呼吸，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《紐約郵報》與巴西媒體《G1》報導，住在巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso）的9歲女童法里雅（Mariana dos Anjos Faria）12日和家人為了慶祝奶奶75歲生日，租下了一間度假俱樂部，讓整個家族的人能聚在一起慶生，沒想到卻因此發生意外。

A menina foi resgatada pelo pai e chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu https://t.co/P6PRfX9qvi #g1 — g1 (@g1) February 13, 2022

當時法里雅正和其他孩子在游泳池內戲水，結果她的長髮居然被泳池內的排水孔吸入，困在池底無法掙脫。法里雅的父親見狀立刻跳下水救人，當父親和她的表姊試圖將法里雅從水裡拉起時，她的頭髮還死死地纏在排水孔裡，最後父親將她從水中抱出時，她早已失去呼吸，緊急送醫後仍宣告不治。

根據《太陽報》報導，去年10月巴西也有一名10歲女童在戲水時，同樣因頭髮被捲入排水孔而溺斃。美國消費者產品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）表示，除了要避免兒童靠近泳池排水孔外，最好能安裝合適的防護蓋，因為不止是頭髮，孩童的四肢和泳衣也都可能被吸入釀成憾事。

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