巴西山城洪災增至152死！近35年來最慘重　民宅遭毀畫面如戰場

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西里約熱內盧15日暴雨成災，北部山城貝德羅保利斯（Petrópolis）更爆發嚴重土石流災情，山坡上的大片民宅被泥流摧毀殆盡，死亡人數上修為152人，其中包含26名兒童，另有至少218人失蹤，成為1988年以來最慘重的洪災死傷。總統波索納洛（Jair Bolsonaro）表示，整座山城看起來宛如戰區。

▲巴西山城貝德羅保利斯（Petrópolis）災後搜救現場，身穿橘色服裝的救難人員在瓦礫堆中尋找可能的生還者。（圖／路透）

根據CNN巴西、法新社等外媒報導，巴西山城貝德羅保利斯15日爆發土石流與洪水，目前已有至少152人死亡，其中包含26名兒童，超越當地歷年來最慘重的洪災死傷紀錄。此前，1988年的一場土石流曾造成貝德羅保利斯市134人喪生，2011年市內範圍則有73人死於暴雨災情。

▲土石流沿山坡沖刷而下，大片房屋遭掩埋。（圖／路透）

當地媒體報導稱，失蹤人數至少達213人，不過，巴西警方18日數據為218人失蹤，其他政府單位則稱只有35人失蹤，各界說法不一。法新社指出，這座位於里約熱內盧以北60公里的山城，擁有30萬居民，15日在4小時內就降下超過整個2月的平均降雨量，導致街道變成泥濘洪流，自展開搜救以來已有24人獲救生還，但主要都是在災難發生後的數小時內尋獲。

即使距離災情爆發已經5天，找到倖存者的機會愈趨渺茫，現場仍投入超過500名消防員、直升機、挖掘機和救難犬持續搜索，試圖找到失蹤者。消防小組人員表示，由於地區的土石、瓦礫堆的狀態不穩定，不可能將重型機械開到山坡上，救難人員只能「像螞蟻一樣」地工作。然而，天公不作美，本周以來的持續降雨導致搜救工作多次被迫暫停，且未來幾天預計還會繼續下雨。

▲巴西總統形容災區景象宛如戰區。（圖／路透）

據報導，當地停屍間累積的遺體數量讓法醫機構不堪負荷，甚至有遺體被誤交給其他罹難者的家屬。巴西總統波索納洛表示，整座受災城市看起來宛如遭受戰火的摧殘，「我看見這些嚴重的破壞，看起來就像發生過一場戰爭。」他上周出發訪問俄羅斯與匈牙利，17日行程結束後返回巴西，並承諾聯邦將援助災區重建。

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