巴西山城土石流釀117死！恐怖泥沙傾瀉畫面曝光　居民瘋狂尖叫

▲巴西山城貝德羅保利斯爆發嚴重土石流。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西里約熱內盧15日降下暴雨，位於山邊的城市貝德羅保利斯（Petrópolis）發生嚴重洪水和土石流災情，大片房屋幾乎被夷為平地，已知造成至少117人死亡，上百人失蹤，目前搜救隊仍持續救援當中，死傷人數恐再攀升，恐怖的土石流畫面也在推特曝光。

根據《路透社》報導，貝德羅保利斯在15日短短6小時內就下了260毫米的暴雨，接著就爆發土石流和洪水，泥流淹沒街道和房屋，沖走了汽車和公車，約有400多人流離失所，全城進入公共災難狀態，目前已知造成至少117人死亡，上百人失蹤，搜救隊仍持續救援當中，死傷人數恐再繼續攀升。

▲▼目前已知造成至少117人死亡，上百人失蹤。（圖／路透）



從推特上曝光的影片可以看到，有民眾錄下滾滾泥流從山上傾瀉而下，站在屋頂就能看到土石在馬路上滾動，樹木、落石和車輛全被沖走，讓目擊民眾不禁放聲尖叫。

Many of us are in denial about the ecological and climate crisis. Fossil fuel companies and their govt fronts are killing us. This was #Petropolis Brazil over the last few days. At least 18 dead. Extreme rainfall is increasing across the world. Scientists say nowhere is safe pic.twitter.com/K0c52giVD0 — Matthew Todd (@MrMatthewTodd) February 16, 2022

《路透》指出，這場豪雨的降雨量是當地自1932年以來最大，且目前還在持續下雨，地層仍舊不穩定，嚴重影響救災進度。由於死亡人數眾多，停屍間幾乎爆滿，因此被迫將部分遺體放在冷凍貨車內，等待家屬指認，目前還有100多人下落不明。

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）今天批准州議會提出的法案，為貝德羅保利斯捐贈巴西幣3000萬元（約新台幣1.61億元），這樣一來，里約州的財政撥款已達巴西幣7900萬元。