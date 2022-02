巴西山城土石流釀117死！恐怖泥沙傾瀉畫面曝光　居民瘋狂尖叫

▲巴西山城貝德羅保利斯爆發嚴重土石流。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴西里約熱內盧15日降下暴雨,位於山邊的城市貝德羅保利斯(Petrópolis)發生嚴重洪水和土石流災情,大片房屋幾乎被夷為平地,已知造成至少117人死亡,上百人失蹤,目前搜救隊仍持續救援當中,死傷人數恐再攀升,恐怖的土石流畫面也在推特曝光。

根據《路透社》報導,貝德羅保利斯在15日短短6小時內就下了260毫米的暴雨,接著就爆發土石流和洪水,泥流淹沒街道和房屋,沖走了汽車和公車,約有400多人流離失所,全城進入公共災難狀態,目前已知造成至少117人死亡,上百人失蹤,搜救隊仍持續救援當中,死傷人數恐再繼續攀升。

▲▼目前已知造成至少117人死亡,上百人失蹤。(圖/路透)



從推特上曝光的影片可以看到,有民眾錄下滾滾泥流從山上傾瀉而下,站在屋頂就能看到土石在馬路上滾動,樹木、落石和車輛全被沖走,讓目擊民眾不禁放聲尖叫。

Many of us are in denial about the ecological and climate crisis. Fossil fuel companies and their govt fronts are killing us. This was #Petropolis Brazil over the last few days. At least 18 dead. Extreme rainfall is increasing across the world. Scientists say nowhere is safe pic.twitter.com/K0c52giVD0