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以色列放寬邊境限制！3月起外國旅客「沒打疫苗」也可入境

▲▼ 以色列醫師在邊境為從加薩走廊入境的巴勒斯坦人進行檢測。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列將陸續放寬邊境限制，未接種疫苗者也可入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

有鑑於疫情逐漸趨緩，以色列政府20日宣布，將自3月起准許未接種疫苗的旅客入境。不過旅客在起飛前與落地後都必須接受核酸檢測。除了以色列之外，也有部分國家開始陸續放寬邊境政策，例如日本也宣布將自3月陸續向外國人發放簽證，允許入境。

根據《美聯社》報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）20日表示，當局得知疫情數據正在持續下降，因此認為是時候可以逐漸開放。事實上，以色列自疫情爆發後，便嚴格限制外國旅客入境，而2021年下半年因為新變異株Omicron入侵，幾乎禁止所有航班降落。

▲▼以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（圖／路透）

▲以色列總理班奈特（Naftali Bennett）。（圖／路透）

從近期的數據可以看出，以色列的確診病例有明顯下降，而全球疫情也有減緩趨勢，因此以色列政府才會決定放寬邊境防疫政策。自3月1日起，所有外國旅客無論是否接種疫苗，只要在起飛前與落地後接受核酸檢測，便可入境。

班奈特辦公室也提到，除了外國旅客有所放寬外，針對以色列國民的入境管制也有所改變，未來在起飛前不需要在接受核酸檢測。

另一方面，以色列也將在未來數週內，停止每週針對學童進行篩檢的措施。

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