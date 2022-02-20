英國將撤銷染疫者隔離法規　確診也可趴趴走！歐洲大國首例

▲ 英國將取消染疫隔離規定。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國首相強生辦公室19日表示，強生將於21日展開計畫，解除現行所有限制自由的防疫法規，包括確診者強制隔離規定，代表未來民眾就算新冠病毒篩檢呈現陽性，也不須接受隔離，成為第一個開放染疫者自由行動的歐洲大國。

綜合《衛報》、《路透社》報導，強生有意於21日宣布此事，作為「與病毒共存」計畫的一部份，將使英國成為首個允許確診者自由進出店家、搭乘大眾運輸工具及進辦公室上班的歐洲大國。他也預計告訴國會議員，可以靠疫苗、檢測及新療法來保障民眾安全。

強生聲明指出，「新冠病毒不會突然消失，我們需要學會與這種病毒共存，在不限制我們的自由的情況下，繼續保護自己。」他屆時將公布更多細節，說明如何透過持續監控來防範未來可能出現的新變種。

根據英國現行規定，接獲公衛官員命令的民眾必須隔離至少5天，出現症狀或篩檢呈陽性的民眾即便沒有接獲命令，也應自我隔離。未來若取消自我隔離的法律要求，改以自願方式取代，英國新冠肺炎因應方式便與其他傳染病無異。

但有政府顧問擔憂，解除隔離要求風險很大，可能導致確診數再度攀升，甚至削弱英國因應新變異株的能力。