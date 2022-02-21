Omicron疫情已見曙光　醫：全台零確診越來越近

記者陳俊宏／綜合報導

20日新增4例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，距離出現第一個全台Omicron零確診越來越近，20日是入冬以來最冷的一天，但疫情已經看見曙光了。

沈政男在臉書說，高雄又出現零確診，桃園則是有一例居隔檢測陽性，基本上就是兩地已經出現局部清零；雙北幾個群聚也沒有繼續擴大，代表因過年而起的病毒移動與少量滲漏，很快就能獲得控制。

沈政男認為，也就是說，距離出現第一個全台Omicron零確診，越來越近了，當然零星案例還是會出現，但零星「嘉玲」也是可能。

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▼沈政男表示，20日是入冬以來最冷的一天，但疫情已經看見曙光了。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男指出，英國女王確診，雖然打了三劑疫苗，而英國已經準備放掉防疫措施；香港20日確診總計人數超越了武漢，成為中國確診最多的地方；全球Omicron疫情高峰已經過了三周，大概再過三周就會降到低點，也就是Omicron疫情前的水準。

沈政男表示，既然歐美疫情高峰已過，為何台灣入境確診人數仍是維持在每天50人左右？這是因為PCR陽性會持續一陣子，因此好多入境陽性案例都是Ct值很高，代表已經感染一陣子；疫情高峰過了一個月以後，入境確診數目才會明顯下降，他預計是再過一、兩周就會出現。

「20日是入冬以來最冷的一天，但疫情已經看見曙光了。」沈政男說，亮光會出現的！這是什麼意思，自己去想吧，「你可以去查查，去年誰最早預測5月疫情已經出現曙光。」

►本文獲得沈政男醫師授權。