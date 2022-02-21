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美媒：美情報顯示　俄軍指揮官已接到命令進攻烏克蘭

▲俄軍行經克里米亞一條道路。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國喊話希望外交解決紛爭，同時又被偵測到不斷將人員軍武送往前線。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國近日不斷警告俄羅斯即將攻擊烏克蘭，拜登總統也相當確信普丁已經布達攻擊命令，根據美媒指出是因為美國情報機關接獲相關情資，顯示俄軍指揮管已經收到攻擊烏克蘭的指令。

《華盛頓郵報》率先報導相關消息，CNN報導引述2名政府官員以及1名熟悉情報機關事務的人員指出，情報顯示俄軍戰術指揮官群已經接收到攻擊命令，但這只是美國觀察俄國是否發動攻擊的指標之一，另外還有俄國的情報活動、電子干擾以及是否發動大規模的網路攻擊情況，目前後兩者還沒有被觀察到。

消息人士提醒，這些命令隨時都有可能被收回，或是刻意外流命令進度的相關情報，誤導或擾亂美國和西方盟國的陣腳。

美國總統拜登上周五（18日）放話表示美國已掌握情資，俄國即將進攻烏克蘭，雖然再次被俄羅斯駁斥，但副總統賀錦麗和國務卿布林肯都在20日響應這項說法，布林肯更進一步指出，俄羅斯已經推進他們的計畫，「我們相信普丁總統已經做出決定」。

美國日前不斷宣稱俄羅斯將在16日發動攻擊，卻換來俄國當天的「局部撤軍」宣告，但後來又被證實俄國軍力不減反增，美國的情報威信卻也在一來一往中被削減，當時布林肯表示寧願美國情報錯誤，也不願真的發生戰爭。他在20日繼續說道，即便美方認為俄國將要進攻，但直到俄軍的飛機和坦克都真正跨界以前，美方仍會盡其所能透過外交斡旋化解危機。

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