美卿布林肯：種種跡象顯示俄羅斯準備入侵烏克蘭　幾乎照劇本走





▲美國國務卿布林肯指稱俄羅斯將入侵烏克蘭，響應總統拜登先前的說法。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日表示，俄羅斯侵略烏克蘭的計畫已經進到下一步，雖然普丁仍有可能是在虛張聲勢，但種種跡象、普丁所做的每個決定，幾乎都與美國預測的相同，「我們看到的一切都顯示這是非常認真的，我們就在瀕臨戰爭的邊緣。」

布林肯20日接受CNN《美國國情》（State of the Union）訪問時表示，所有最終將導向俄羅斯入侵烏克蘭的事件都在一件件發生，像是烏克蘭國防部19日通報東部邊境有超過100起違反停火協議的攻擊事件，同時原定20日結束的白俄羅斯與俄羅斯「聯盟決心」軍演也在最後一天宣布延長。

估計人數達3萬的俄軍延長軍演續留白俄羅斯的消息，讓布林肯更加擔心這是俄羅斯為了入侵前準備的藉口。他說俄羅斯此前已有多起「偽旗行動」，還陸續在烏克蘭邊境部署超過15萬的兵力，都是在為軍演延長鋪陳，而烏東急遽升級的緊張態勢也是俄羅斯在幕後一手操弄，只要烏東繼續騷亂，俄國就有正當藉口延長演習，實則繼續在烏克蘭北境施加壓力，甚至最後入侵攻擊。

布林肯表示美方不願在現階段就對俄羅斯進行制裁，因為這會「讓俄羅斯有機會試著計劃反制這些制裁」。他說制裁的目的就是要遏止俄羅斯發動戰爭，一旦威懾力消失就難以發揮作用，所以美方會盡可能保留這項威懾性。

至於不斷把局勢推向戰爭邊緣的普丁，是否到現在還在玩「懦夫博弈」，企圖靠著以假亂真的局勢來唬騙西方屈服他的要求，布林肯表示這個可能性始終存在，但根據美方手中握有的情資，每一個跡象都顯示普丁所下的每一步棋，都和美國在聯合國安理會上揭露的俄方策略相同，甚至幾乎是按照劇本上的一字一句在進行，而最終目的就是要入侵烏克蘭。

不過布林肯也表示到這個時刻戰爭並非已經無法避免，儘管美國相信俄羅斯已經下達進攻命令，但美國仍願意努力透過外交斡旋，試圖緩解衝突緊張，直到俄軍的坦克和飛機進入烏克蘭領土以前，美方會努力到最後一刻。

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