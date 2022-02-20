直擊！北京捕獲野生羽生結弦　上百粉絲「抱維尼」狂喊：喔賣尬

記者任以芳／北京報導

為期半個月2022年北京冬奧今（20日）晚上八點在鳥巢舉行閉幕式，日本花滑選手羽生結弦也於今天中午參加了最後一場的花式滑冰表演。《東森新媒體ETtoday》記者直擊現場，上百名羽生結弦粉絲在首都體育館外守候，不少粉絲帶著精心製作的海報，抱著偶像最愛的小熊維尼娃娃來迎接。

兩屆冬奧會冠軍羽生結弦於今中午參加表演滑，一大早就有大批粉絲在場館外等候，記者目擊至少有2百多人守在門口，甚至連馬路邊都是粉絲大軍，不少人手拿羽生最愛的小熊維尼，甚至穿著小熊維尼裝來迎接，希望能親眼目睹偶像一面。

▼大批粉絲在路邊等候羽生結弦，還有人抱著小熊維尼。（圖／記者任以芳攝）



大約上午十點多，首都體育館外突然一陣騷動，不少粉絲尖叫「來了發！來了！」羽生結弦戴著口罩搭乘一輛白色禮賓車進入場館。見到大批粉絲迎接，羽生結弦非常有禮貌打招呼，一連三次向外面點頭示意。

由於粉絲太激動，現場不僅圍起了柵欄，連公安必須出動維持秩序。許多粉絲激動的用日語呼喊羽生結弦的名字，大喊加油，一邊揮舞手中小熊維尼向偶像打招呼，還狂喊「喔！賣尬～」似乎不敢相信真的見到「野生」的羽生結弦。

進入會場後，羽生結弦表演了《歌劇魅影》，這也是他2014-2015賽季的自由滑曲目。當年大獎賽中國站賽前熱身，羽生和大陸選手意外相撞導致頭破血流，最後堅持上場完賽，這場表演曲目也被粉絲們稱為「血色魅影」。

之後羽生結弦沒有機會回到大陸參賽，時隔八年北京冬奧會上，羽生的《歌劇魅影》重現上演。羽生結弦接受外媒訪問時說，「雖然（當時）不是比賽，但在中國表演《歌劇魅影》對我而言是非常重要的回憶，之前在中國沒能完美演繹這一套節目，這次一定要展示給大家看。」

由於之前男單比賽中，羽生結弦腳踝受傷嚴重，依然忍痛上場挑戰4A，敬業精神讓大陸粉絲更加敬佩和喜愛。包括大陸官媒所有轉播也使用許多優美的形容詞，高度讚賞羽生結弦表現。

即使中日關係不穩定，羽生結弦現象卻帶來正面力量，激發中日民眾互相友好交流和善意傳遞報導，也印證「政治不該凌駕運動之上」的道理！