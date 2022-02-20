　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

直擊！北京捕獲野生羽生結弦　上百粉絲「抱維尼」狂喊：喔賣尬

記者任以芳／北京報導

為期半個月2022年北京冬奧今（20日）晚上八點在鳥巢舉行閉幕式，日本花滑選手羽生結弦也於今天中午參加了最後一場的花式滑冰表演。《東森新媒體ETtoday》記者直擊現場，上百名羽生結弦粉絲在首都體育館外守候，不少粉絲帶著精心製作的海報，抱著偶像最愛的小熊維尼娃娃來迎接。

兩屆冬奧會冠軍羽生結弦於今中午參加表演滑，一大早就有大批粉絲在場館外等候，記者目擊至少有2百多人守在門口，甚至連馬路邊都是粉絲大軍，不少人手拿羽生最愛的小熊維尼，甚至穿著小熊維尼裝來迎接，希望能親眼目睹偶像一面。

▼大批粉絲在路邊等候羽生結弦，還有人抱著小熊維尼。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京冬奧,羽生結弦。（圖／記者任以芳攝）

大約上午十點多，首都體育館外突然一陣騷動，不少粉絲尖叫「來了發！來了！」羽生結弦戴著口罩搭乘一輛白色禮賓車進入場館。見到大批粉絲迎接，羽生結弦非常有禮貌打招呼，一連三次向外面點頭示意。

由於粉絲太激動，現場不僅圍起了柵欄，連公安必須出動維持秩序。許多粉絲激動的用日語呼喊羽生結弦的名字，大喊加油，一邊揮舞手中小熊維尼向偶像打招呼，還狂喊「喔！賣尬～」似乎不敢相信真的見到「野生」的羽生結弦。

▲▼北京冬奧,羽生結弦。（圖／記者任以芳攝）

進入會場後，羽生結弦表演了《歌劇魅影》，這也是他2014-2015賽季的自由滑曲目。當年大獎賽中國站賽前熱身，羽生和大陸選手意外相撞導致頭破血流，最後堅持上場完賽，這場表演曲目也被粉絲們稱為「血色魅影」。

之後羽生結弦沒有機會回到大陸參賽，時隔八年北京冬奧會上，羽生的《歌劇魅影》重現上演。羽生結弦接受外媒訪問時說，「雖然（當時）不是比賽，但在中國表演《歌劇魅影》對我而言是非常重要的回憶，之前在中國沒能完美演繹這一套節目，這次一定要展示給大家看。」

由於之前男單比賽中，羽生結弦腳踝受傷嚴重，依然忍痛上場挑戰4A，敬業精神讓大陸粉絲更加敬佩和喜愛。包括大陸官媒所有轉播也使用許多優美的形容詞，高度讚賞羽生結弦表現。

即使中日關係不穩定，羽生結弦現象卻帶來正面力量，激發中日民眾互相友好交流和善意傳遞報導，也印證「政治不該凌駕運動之上」的道理！

▲▼北京冬奧,羽生結弦。（圖／記者任以芳攝）

▲▼北京冬奧,羽生結弦。（圖／記者任以芳攝）

►一脫鞋腳臭攔不住？穿對襪子讓氣味退散

ET快訊
賴慧如寒流拍攝突暈倒！　現場驚險照曝光
王力宏才爆離婚成功　Yumi悄「三度改名」最新動向曝
25歲男激戰女友好幾回　包皮腫2倍變色「差點剁掉」
嗆「跪著滑會拿金牌」　黃郁婷回完關粉專...波特王又開酸
求婚照被提前曝光！　KID「語帶怒氣」傻眼回應
挑戰冷門飲品！　他連喝6家驚豔「被店員騙了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男1天只吃1餐胖到130kg住院　醫無奈：他那餐是「10個人的份量」

直擊！北京捕獲野生羽生結弦　上百粉絲「抱維尼」狂喊：喔賣尬

陸麥當勞「香菜冰旋風」明開賣　網搶先吃完超驚艷：酸甜清爽！

新東方轉型直播帶貨2個月　26場直播總銷售額僅2千萬元

香港確診狂飆醫院爆滿　李家超：特區政府已進入全面作戰狀態

冬奧今晚閉幕　王毅：為動盪世界注入和平的力量

烏俄局勢緊張　王毅：各方勿製造恐慌、渲染戰爭

兩周內第5例　上海再發現1例來自台灣確診

薪資單被同事看到爆離職風波！　員工因「洩露機密」慘被開除

冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

金宇彬.李光洙.林周煥組「BBS」要贏BTS？　《社長2》高帥工讀生...居民問：你哪位？

男1天只吃1餐胖到130kg住院　醫無奈：他那餐是「10個人的份量」

直擊！北京捕獲野生羽生結弦　上百粉絲「抱維尼」狂喊：喔賣尬

陸麥當勞「香菜冰旋風」明開賣　網搶先吃完超驚艷：酸甜清爽！

新東方轉型直播帶貨2個月　26場直播總銷售額僅2千萬元

香港確診狂飆醫院爆滿　李家超：特區政府已進入全面作戰狀態

冬奧今晚閉幕　王毅：為動盪世界注入和平的力量

烏俄局勢緊張　王毅：各方勿製造恐慌、渲染戰爭

兩周內第5例　上海再發現1例來自台灣確診

薪資單被同事看到爆離職風波！　員工因「洩露機密」慘被開除

冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　

7歲童遭母「封口鼻」虐死！警上門才知：其他兄弟姊妹早死光

借不到錢竟朝友人賓士潑紅漆　損友竟是前時報鷹球員

李陣郁「端活」名字6種解釋！《不可殺》糾結600年的淒美結局

太暖心了！冬奧吉祥物摔倒　羽生結弦衝上去攙扶

府院要調查處分黃郁婷！　教長說重話：選手不應有損國家榮譽爭議

賴慧如忍寒流拍攝突暈倒！　「氣喘發作」現場驚險照曝光

男1天只吃1餐胖到130kg住院　醫無奈：他那餐是「10個人的份量」

不讓孩子熬夜！虎爸裝干擾器「害全村斷網」　政府找上門要坐牢了

米蘭達新隊友最速162　零下7度也堅持牛棚練投

目標不只打敗泰迪　餅總喊話：還要打敗德保拉

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

大陸熱門新聞

怕鴨太冷搬火爐　千隻鴨子變烤鴨

前狼王與中華田園犬同住5年！

中國表態俄烏衝突：這是一貫立場

薪資單被同事看到　他因「洩露機密」慘被開除

女童趕作業看不清了　母：你裝的

捕獲野生羽生結弦　上百名粉絲暴動

陸麥當勞「香菜冰旋風」明開賣

冬奧交通創世界紀錄！

冬奧閉幕！「她」出任掌旗手呼聲高　

美中日「搶換」皮卡丘、冰墩墩

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

求職被綁架　淪人體供血包被抽乾

LV一夜漲4萬！陸民眾前一天大掃貨「他雙手提7袋

香港確診狂飆　李家超：政府已進入全面作戰狀態

更多熱門

相關新聞

北京冬奧發言人政治發言　體育署不滿

北京冬奧發言人政治發言　體育署不滿

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日在奧會記者會上聲稱，「台灣是中國不可分割的一部分，這是國際社會公認的原則。」體育署今天（20日）發表聲明，支持中華奧會捍衛我代表團權益，向國際奧會及北京冬奧組委會表達嚴正抗議與不滿。

冬奧今晚閉幕　王毅：為世界注入和平力量

冬奧今晚閉幕　王毅：為世界注入和平力量

福原愛大陸復出6個月就被踢開！最新「人氣王是他」

福原愛大陸復出6個月就被踢開！最新「人氣王是他」

公主抱羽生結弦6次的男人！　羞讚：肌肉品質高

公主抱羽生結弦6次的男人！　羞讚：肌肉品質高

黃郁婷遭處分暫不返台　下一動向曝光

黃郁婷遭處分暫不返台　下一動向曝光

關鍵字：

北京冬奧羽生結弦小熊維尼維尼熊

讀者迴響

熱門新聞

YouTuber交往女友4月「突宣布出櫃」！她當場哭了

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

薔薔爸遭控騷擾JKF女郎　她怒公開「主動應徵」截圖

他「上了好兄弟嬌妻」美夢成真！富商崩潰賣妻

竹北遠百茶飲店「一杯385元」　新竹人：被當盤子

愛愛後龜頭痛爆差點剁掉！　醫：2類男性要小心

摩鐵激戰人妻　綠帽夫半夜崩潰爆哭

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

全台一夜41人猝死「最年輕僅38歲」

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

賽車手極速右彎輪胎懸空山谷　他用生命證明「護欄」的強大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面