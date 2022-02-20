觀賞魚產業推廣交流比賽　孔雀魚、鬥魚、神仙魚各組成績出爐

▲第4屆觀賞魚產業推廣國際交流比賽，20日於熱帶農業特色產業園區屏東農業物產館2樓舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

第4屆觀賞魚產業推廣國際交流比賽20日於熱帶農業特色產業園區屏東農業物產館2樓舉行，今年首賽神仙魚因魚場與玩家不斷投入研究，終於在體色與體型上得到飛躍性的突破，創造出聞名國際的金、紅、藍魚品系，規模雖不大，但屏東縣大型神仙魚養殖場所創造出來的外銷產值是外銷歐美的主力，產值已上看一億。

縣長潘孟安強調，這次參加賽事的孔雀魚、鬥魚、神仙魚、米蝦四大觀賞魚、蝦都是屏東縣的代表魚種與市場寵兒，近年在各界努力下讓養殖環境產生良性競爭與合作。

潘縣長更提到今年受全球疫情的影響，部分國外參賽者不克前來，但仍有泰國、新加坡、香港、越南、中國大陸、印尼等6個國家的觀賞魚廠商、俱樂部將孔雀魚及鬥魚寄運到台灣參賽，東南亞各國在國際航空運費增加的狀況下，進口商外銷進來的觀賞魚數量大減，這現象反而有利國內的市場的活絡，台灣在品質的提升下，內、外銷量更是有增無減，過往的躉售滯銷情形已兩年不曾發生。

這次各魚種競賽總冠軍，孔雀魚總冠軍禮服組得獎者台北諶志騏；鬥魚全場總冠軍將軍紅黑組得獎者為屏東在地的埕誼誠，米蝦全場總冠軍琉璃組也是來自屏東的翔天。

至於神仙魚部分，紅魚組冠軍台灣高雄薛瑋均、 藍魚組冠軍台灣台北呂振源 、紋路組冠軍也是台灣高雄薛瑋均；白子組冠軍台灣高雄薛瑋均、長翅組冠軍則是來自台灣高雄洪鳳珠、公開組冠軍台灣台北的吳松倫。

縣府說，觀賞魚具高發展性、高附加價值、高技術密集度、對生態環境損耗低的產業特性，台灣富有「養殖王國」美名，觀賞魚活體部分之產值已逾10億元，加計周邊產業(飼料、魚缸、維生設備與燈光照明等)，整體產值達40億元；全國有75%的觀賞魚都是從屏東培育行銷出去的。