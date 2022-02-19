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縣長潘孟安+屏東好媳婦李佩甄　熱博一日店長推廣在地農產品

▲縣長潘孟安、屏東好媳婦李佩甄擔任熱博一日店長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安、屏東好媳婦李佩甄擔任熱博一日店長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為行銷在地農產品，縣府今(19)日邀請東港台灣好媳婦李佩甄，於2022屏東熱帶農業博覽會田邊市集擔任一日店長；縣長潘孟安特地換上值星背帶化身店長，與佩甄一同進行趣味問答PK賽及推薦「屏東好物」，問答題目皆為田邊市集所展售屏東農產內容；潘縣長對現場展示的農產品如數家珍，更可以詳細地導覽解說，讓不少民眾驚呼：「縣長真的很內行！」

▲縣長潘孟安、屏東好媳婦李佩甄擔任熱博一日店長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲縣長潘孟安、屏東好媳婦李佩甄擔任熱博一日店長 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣長潘孟安表示，屏東是花果天堂，在農、漁、畜、牧業，或者溫帶、亞熱帶到熱帶的花果及硬體設備的加工，都是非常優秀且持續進步，特別謝謝東港台灣好媳婦佩甄一同參與一日店長的活動。

他說，屏東熱帶農業博覽會已連續舉辦7年，成為每年春季旅遊一大盛事，為期37天的熱博，將於下週228連假將來到尾聲，歡迎還沒來熱博觀賞的鄉親們，把握最後的黃金時間，一起來屏東熱博走走。

農業處表示，自古民以食為天，田邊農民聚集生活形態，即為豐收富饒象徵，該區鄰近彩繪稻田旁，主題單元為「田邊市集」，給予入園遊客最佳指引性，意指該市集就在農田邊，象徵農家安康富足，所有產品皆為農民朋友辛勤耕種培育而生的「屏東好物」。

田邊市集共34個特色攤位，展售屏東農產品及加工品，有木瓜、黃金果、愛玉、黑豆、香檬、蜂蜜、咖啡以及芒果乾等；田邊市集展售期間特別安排食農教育及DIY活動，有蜂蜜堅果抹醬、咖啡拉花教學及椰殼盆栽製作等，豐富有趣的體驗受到遊客五星好評，縣府提醒大家，把握時間來屏東熱博走春。

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