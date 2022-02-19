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快訊／國巨高雄楠梓廠1人確診　市府急採檢1388人最新結果曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市防疫記者會宣布在19日當天，本土病例回到「+0」，不過由於前一天傳出國巨高雄楠梓廠有確診病例，所以高雄市衛生局擴大採檢1388人，陳其邁宣布目前還是維持陰性，並沒有篩出陽性反應。

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會說明最新疫況。（圖／高雄市政府）

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▲國巨高雄楠梓廠篩檢人數 。（圖／高雄市政府提供）

▲國巨高雄楠梓廠篩檢人數 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，高雄疫情指揮中心自過年前每日持續召開防疫會議及專家會議，評估高雄整體疫情狀況，疫調一方面採擴大匡列原則，二方面疫情感控做風險評估管理，他也再三強調請勿標籤化染疫人員和接觸者，疾病傳播需要大家團結防疫，互相體諒與支持，並感謝高雄港疫情發生時，旗津區民眾及港區工作人員團結配合防疫，經過多次的序列篩檢，共同將高雄港疫情控制。

另外針對中油3位員工染疫，陳其邁說，高雄市政府也持續進行篩檢，2月15日至18日總計篩檢3,471位，目前無確診個案，鳳山社區篩檢站於2月14日至18日總計篩檢9,011位，目前也無確診個案，將風險控制在一定範圍。

衛生局說明，其中案19952在某科技公司工作，市府經接獲後緊急聯繫相關應變措施，連夜匡列包含工作廠房所有接觸者，並經風險評估分成紅區、黃區、及一般管制區，以高標準的防疫措施來進行管制；列為紅區風險較高22位、黃區100位，另外公司活動同時包含在餐廳或共用場域接觸者270位，總計392位進行PCR採檢，目前紅區密切接觸者22位檢驗均為陰性。

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